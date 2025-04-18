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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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Цены взлетели на 55% за неделю: в Украине резко подорожал один из популярных овощей

Аналитики прогнозируют дальнейший рост.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Стоимость лука

Цены на лук / © Associated Press

Украинские производители лука впервые с начала года существенно повысили цены из-за сезонного сокращения запасов и активных закупок оптовиков.

Об этом сообщил аналитический проект EastFruit.

Сегодня фермеры продают лук уже за 14-20 грн/кг ($0,34-0,49/кг), что на 55% дороже, чем неделю назад. При этом спрос продолжает расти из-за дефицита качественной продукции.

Многие фермеры уже распродали запасы, а те, у кого еще есть лук, временно приостановили продажи, что усиливает ажиотаж. Сейчас цены на 59% выше, чем годом ранее.

Эксперты ожидают, что подорожание будет продолжаться до наступления нового урожая.

Напомним, цены на мясо полезли вверх перед Пасхой.

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Количество просмотров
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