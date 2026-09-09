Цены взлетят на 10–15%: какие продукты в Украине могут резко подорожать из-за ударов РФ

Продукты в супермаркете / © pixabay.com

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На фоне российских ударов по крупным логистическим центрам в Украине в ближайшее время может вырасти стоимость ряда товаров. Больше всего могут подорожать продукты, которые импортируются в Украину и хранятся на крупных складских комплексах.

По оценке экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, которую он высказал в комментарии изданию «Труха. Украина», цены на отдельные категории товаров могут вырасти примерно на 10–15%.

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Логистика подорожает

По словам Куща, после атак логистическая система продолжит функционировать, однако будет вынуждена перейти к более децентрализованной модели. Это означает, что вместо концентрации больших объемов товаров в крупных логистических центрах их придется распределять между большим количеством помещений и площадок.

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Эксперт оценивает возможное увеличение стоимости логистических транспортных услуг примерно на 30–40%. Децентрализованная система требует большего количества персонала, дополнительных помещений, а также более сложного администрирования и управления активами.

В то же время логистические расходы составляют лишь часть конечной себестоимости товара. По расчетам Куща, если транспортно-логистическая составляющая составляет около 30%, то ее подорожание на 30–40% может привести к росту конечной цены товаров более чем на 10%.

«Примерно на 10–15% в среднем могут вырасти цены, которые зависели именно от крупной логистики», — отметил экономист.

Какие продукты могут подорожать

По мнению Куща, наиболее уязвимым является преимущественно импортный сегмент. Речь идет о товарах, которые поступают в Украину из-за рубежа, после чего концентрируются на крупных логистических складах и уже оттуда распределяются по торговым сетям.

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Среди потенциально проблемных категорий эксперт называет импортную рыбу и морепродукты, отдельные виды овощей и фруктов, а также другие продовольственные и потребительские товары импортного происхождения. Из-за перебоев в работе крупных логистических центров их транспортировка и хранение могут стать дороже.

Отдельно в зоне риска находятся лекарства и другие товары, которые в значительной степени зависят от импортных поставок. По аналогичному механизму могут подорожать и некоторые виды круп, консервов и овощей.

Таким образом, в ближайшее время, согласно прогнозу Куща, ориентиром может служить рост цен примерно на 10–15% именно для тех категорий товаров, которые в наибольшей степени зависят от крупной логистической инфраструктуры.

Дополнительный фактор — уничтожение производства

Российские удары могут влиять на цены не только напрямую из-за повреждения складов и логистических объектов. Если в результате атак отдельные предприятия останавливают или сокращают производство, дефицит продукции приходится компенсировать поставками из других регионов.

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В таком случае увеличивается так называемое транспортное плечо — расстояние, на которое товар необходимо перевезти от производителя к потребителю. Это создает дополнительную нагрузку на логистическую систему и, соответственно, увеличивает расходы бизнеса.

По словам экономиста, из-за этого в перечень товаров, которые могут подорожать, со временем могут добавляться новые категории. Все будет зависеть от того, какие именно производственные и логистические активы будут подвергаться ударам.

Цены могут расти волнами

В то же время Кущ отмечает, что говорить об одинаковом и постоянном подорожании всех товаров пока сложно. По его мнению, рост цен может носить постоянный характер и происходить волнами в зависимости от конкретных атак и их последствий.

Например, если в результате удара будет повреждено предприятие, производящее молочную продукцию, цены на соответствующие товары могут резко вырасти. Однако после возобновления поставок или поиска альтернативных источников продукции ситуация может стабилизироваться.

Поэтому окончательный масштаб подорожания будет зависеть от того, какие именно объекты пострадают, насколько быстро бизнес сможет перестроить маршруты и складскую инфраструктуру и удастся ли компенсировать потери за счет других поставщиков.

Впрочем, по оценке Алексея Куща, в ближайшее время следует ориентироваться на возможный рост примерно на 10–15% цен на товары, которые в наибольшей степени зависят от крупных логистических центров, прежде всего в импортном сегменте. Среди продуктов, которые могут ощутить это влияние — отдельные овощи, крупы, консервы, рыба, морепродукты и другая продукция, требующая сложной системы импорта, хранения и распределения.

Напомним, что в августе 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 0,1% по сравнению с июлем. В годовом исчислении, по сравнению с августом 2025 года, рост составил 8,1%.

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