Цены взлетят на 80%: чего ожидать украинцам на рынках летом

Весенние заморозки в Украине способны серьезно ударить по кошелькам покупателей, ведь цены на сезонные фрукты и овощи стремительно ползут вверх. Эксперты предупреждают, что стоимость некоторых продуктов может возрасти на 80%, а импорт не сможет полностью спасти ситуацию.

Об этом пишет «Telegraf».

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отмечает, что угроза потери урожая и грядущий дефицит продукции уже сейчас отражаются на ценниках.

«По сравнению с прошлым сезоном, иногда цена уже больше чем на 30%. А если будем видеть серьезные заморозки в мае — это может быть даже более 80% цены прошлого сезона», — отмечает эксперт.

Что будет с абрикосами и персиками

Особенно ощутимым подорожание может стать для поклонников косточковых плодов. Аналитик ассоциации «Ягодничество Украины» Денис Миронов прогнозирует стоимость абрикосов и персиков на этот сезон.

«При умеренном дефиците цены вырастут на 20-30%, а в самом худшем сценарии — на 50-80%. Основные импортеры — Турция (около 39% поставок), Греция, Испания и Молдова», — объясняет Миронов.

Однако надеяться на дешевый импорт не стоит. Аналитик подчеркивает, что заграничные поставки не смогут перекрыть потребность рынка и сбить цены. Сложная логистика, курс валют и общий высокий спрос делают зарубежные фрукты достаточно дорогим удовольствием для потребителя.

Ситуация с отечественными ягодами, такими как голубика и малина, выглядит парадоксально. Миронов отмечает, что эти ягоды на рынке останутся, однако дешеветь они точно не станут.

Главная причина состоит в том, что украинским производителям гораздо выгоднее продавать качественный товар на экспорт за валюту, чем оставлять его на внутреннем рынке. То есть отечественная ягода окажется в дефиците не столько из-за потерь урожая, сколько из-за безумной конкуренции с европейскими странами.

В то же время в ассоциации «Ягодничество Украины» отмечают, что существует единственный сценарий, при котором украинские фермеры смогут существенно заработать, несмотря на непогоду.

Если погодные катаклизмы затронули и их (польские и сербские — ред.) плантации, на европейском рынке возникнет дефицит. В таких условиях мировые закупочные цены резко взлетят, и украинские производители смогут получить хорошие прибыли даже при экспорте меньших объемов продукции», — объясняют эксперты.

Удорожание продуктов в Украине — последние новости

Напомним, в Украине продолжается рост стоимости мяса. Больше всего в 2026 году прибавили в цене отдельные виды курятины и говядины. Ощутимо прибавило в цене и куриное филе. Остальные части курятины тоже подорожали, хотя и менее стремительно. Наибольший рост зафиксирован в сегменте говядины.

Эксперты объясняют такую тенденцию ростом стоимости кормов, энергоносителей, логистики, а также общим сокращением предложения на рынке.

Также, в первом квартале 2026 года инфляция в Украине составила 3,4%, что почти соответствует показателю аналогичного периода в прошлом году — 3,5%. В то же время главным фактором роста цен стало существенное удорожание горючего, которое больше всего повлияло на потребительский рынок.

По данным Государственной службы статистики, горючее подорожало более чем на 20%, из которых 13,2% пришлось только на март.

