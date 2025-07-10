"Цифры шокируют": какие суммы наибольших пенсий судей, прокуроров и депутатов

Какие пенсии у судей, прокуроров и нардепов

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В Украине средний размер пенсионных выплат судьям составляет 107 000 грн, тогда как 62,3% пенсионеров получают менее 5 тыс. грн.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа») со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

«Цифры шокируют. В первую очередь потому, что их никак нельзя сравнить с пенсиями родителей и родственников большинства украинцев. Система начисления пенсий должна быть справедлива», — пишет Гетманцев.

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Он перечислил 20 самых больших пенсий по разным категориям спецпенсионеров.

Судьи

Средний размер пенсионной выплаты судьям составляет 107 000 грн. Самая большая пенсия среди судей — 390 тысяч гривен. Кто именно ее получает — пока неизвестно.

Прокуроры

Самые высокие пенсии прокуроров составляют от 119 тыс. до 219 тыс. грн.

Депутаты

Нардепы получают от 21,8 тыс. до 59,8 тыс. грн. грн пенсии. Только один депутат получает 245,9 тыс. грн пенсии.

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В свою очередь Гетманцев отметил, что у шахтеров, например, максимальная пенсия составляет 29 тысяч гривен.

Средняя пенсия по Украине — 5800 грн, а 62,3% пенсионеров получают менее 5000 грн.

«Разница между минимальной и максимальной пенсиями — не 2 раза, не 3 раза и не 10 раз, а 165 раз. Так быть не может. По крайней мере, в солидарной пенсионной системе», — написал Гетманцев.

Ранее мы писали, кто получит надбавки к пенсиям, соцвыплатам и стипендиям.

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