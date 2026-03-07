Цветы "переплюнули" бензин: сколько стоит букет до 8 Марта на рынках Киева

Цветы / © pexels.com

В преддверии 8 Марта цены на цветочные композиции в столице традиционно растут. В подземных переходах центральной части Киева стоимость некоторых букетов составляет почти 6 тысяч гривен.

Об этом пишут «Новости.LIVE».

Ассортимент столичных цветочных лавок поражает масштабными композициями, которые по размеру и сложности оформления напоминают настоящие произведения искусства. Однако цены на столь крупные букеты соответствующие.

В ходе инспекции журналисты зафиксировали ценники в 5800, 5450, 5200 и 5000 гривен. Значительную часть дорогих композиций составляют объемные букеты с гортензиями, которые предлагают приобрести по цене от 3450 до 4300 гривен.

Бюджетные варианты и экзотика

Для покупателей, не готовых тратить более пяти тысяч на цветы, продавцы предлагают менее габаритные букеты. Стоимость таких, более скромных композиций стартует от 2500 до 3000 гривен, и, по словам журналистов, они также выглядят достойно.

Кроме традиционных весенних цветов на прилавках можно найти и экзотику. В частности, большое внимание привлекают нестандартные черные розы, которые расширяют ассортимент для любителей оригинальных подарков.

Кстати, с недавним ростом цен на топливо в Украине можно в этом году подарить нестандартный букет.

В Киеве на автозаправочных станциях 7 марта стоимость бензина и дизеля стабилизировалась, а значительных очередей на АЗС в столице пока не наблюдается.

На сегодня бензин А-95 стоит 69-71 грн за литр, А-92 — 65-67 грн, бензин А-100 — от 79,90 грн. Дизельное топливо продается в пределах 70–75 грн за литр, а автогаз — 40–42 грн.

Праздник 8 Марта — последние новости

Напомним, 8 Марта в Украине официально остается государственным праздником — Международным женским днем. Его статус закреплен в статье 73 Кодекса законов о труде Украины, где дата определена как праздничный и нерабочий день.

В то же время при действии военного положения применяются специальные нормы трудового законодательства. Закон № 2136-IX от 15 марта 2022 г. предусматривает временную приостановку положений относительно праздничных и нерабочих дней, а также их перенос.

Таким образом, несмотря на официальный статус праздника, дополнительный выходной или компенсация в случае совпадения с выходным не предоставляются. В частности, если 8 Марта выпадает на субботу или воскресенье, день отдыха не переносится, а дата остается обычным календарным выходным без отдельных льгот, связанных с праздником.