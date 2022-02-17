Турбо-Баттл с MYCREDIT: чья команда заберет призовой фонд?

Пришло время определить, кто же лучше танцует: парни или девушки?

Финансовый сервис "турбо-бабок" MyCredit запустил танцевальный баттл, в котором пользователи играют за женскую или мужскую команду и набирают очки. Чем больше “натанцует” команда, тем больше призов будет разыграно!

Суть игры в том, что игрокам за 30 секунд необходимо нажать как можно больше раз на экран телефона или на пробел клавиатуры ПК. С каждым кликом герой игры Сергей Бабкин танцует на экране. После прохождения, набранные баллы засчитываются команде игрока. Розыгрыш призов состоится 9 марта среди участников команды, набравшей больше баллов. Но в MyCredit без подарка не останется никто!

Что можно выиграть? Еженедельные розыгрыши денег прямо на банковскую карту, современные смартфоны, телевизор, акустическую систему, различные мобильные гаджеты и многое другое.

Напомним, что в MyCredit увеличили максимально доступную сумму для потребителей. Теперь новые клиенты компании смогут взять до 12 000 грн с минимальной переплатой. При повторных обращениях MyCredit дают уже до 18 000 грн.

За счет быстрого и удобного сайта, собственных мобильных приложений под Android и iOS, круглосуточной поддержки и высоких стандартов безопасности MyCredit за пять лет работы трижды удостаивался награды «Лучший сервис онлайн-кредитования» по версии PaySpace Magazine, неоднократно возглавлял «ТОП-5 лучших МФО Украины» по версии Finance.ua, завоевал призовые места во всеукраинском конкурсе контакт-центров DzWINNER (номинации «Проект года», «Лучшая команда контроля качества»).