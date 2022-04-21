Турция уменьшит зависимость от российского газа уже в ближайшие недели — Bloomberg

Турция уменьшит зависимость от российского газа уже в ближайшие недели — Bloomberg

Турция диверсифицирует поставки природного газа и теперь будет покупать американский СПГ.

Турция и Deutsche Bank находятся на завершающей стадии переговоров о предоставлении кредита на 1 миллиард евро для финансирования закупки сжиженного газа, что позволит снизить зависимость страны от российского импорта.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что турецкий государственный оператор Botas будет использовать эти деньги, чтобы покупать СПГ у американских производителей и европейских трейдеров.

" Эта транзакция знаменует собой первый заем компании для импорта СПГ и открывает путь для подобных сделок, которые позволят Botas диверсифицировать поставки, где сейчас доминируют Россия и Иран", — говорится в сообщении.

Подписание соглашения ожидается в ближайшие недели. Ожидается, что ссуда под гарантии Министерства финансов и казначейства Турции будет иметь срок погашения до пяти лет и может быть удвоена

Следует также отметить, что турецкое правительство уже вклад в Botas больше в течение первого квартала, чем за весь 2021 год.

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