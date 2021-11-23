Турецкая лира стремительно обрушилась до исторического минимума из-за действий Эрдогана

Доллар в Турции взлетел до 13,44 лиры.

К вечеру вторника, 23 ноября, в Турции стремительно обесценилась до исторического минимума национальная валюта – доллар молниеносно подорожал на 15%, до 13,44 лиры. Это происходит на фоне сложных отношений Турции с Западом, нежелания президента Реджепа Тайипа Эрдогана проводить монетарную молитику и повышать процентную ставку, которая сейчас составляет 15%.

Еще на прошлой неделе доллар в Турции стоил 11 лир, в 2019 году – 5,6 лиры, в 2017-м – 3,5 лиры. Об этом сообщает cnbc.com.

Инфляция в Турции в настоящее время составляет около 20%. А это значит, что 85-миллионному населению страны следует готовиться к росту цен и обесцениванию зарплат в национальной валюте.

Турецкая лира падает на фоне нежелания Эрдогана остановить длительное противоречивое понижение процентных ставок центрального банка на фоне роста двузначной инфляции. Президент назвал этот шаг частью "экономической войны за независимость" и не обращает внимания на призывы инвесторов и аналитиков изменить курс.

С начала 2018 года валюта Турции падает из-за сочетания геополитической напряженности с Западом, дефицита счета текущих операций, сокращения валютных резервов и роста долга, но, что самое главное, отказа повышать процентные ставки для охлаждения инфляции.

Эрдоган уже давно описывает процентные ставки как "врага", отвергая экономические принципы, чтобы настаивать на том, что повышение ставок действительно ухудшает инфляцию, а не наоборот.

Инвесторы убеждены, что центральный банк Турции не является независимым, а подчинен Эрдогану, который за два последних года уволил уже троих руководителей центробанка из-за разногласий в политике.

Бывший заместитель главы центрального банка Семих Тумен, которого Эрдоган уволил в октябре, подверг резкой критике шаги президента.

"Нам нужно отказаться от этого иррационального эксперимента, не имеющего шансов на успех, и вернуться к качественной политике, которая защитит стоимость турецкой лиры и защитит благосостояние турецкого народа", — написал Тюмен в Twitter.

В августе 57% долга правительства Турции было связано или деноминировано в иностранной валюте. А это значит, что выплата этого долга становится более болезненной, поскольку лира продолжает падать. Об этом отмечают аналитики рейтингового агентства Fitch.

Напомним, накануне, 22 ноября, в России рекордно падали рубль и акции компаний.

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