Турецкие компании продали России американскую электронику, которая нужна армии — WSJ

Турецкие компании в прошлом году экспортировали товары российским предприятиям, находящимся под санкциями США из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общая сумма сделок составляет не менее 18,5 млн долларов. В перечне поставляемой агрессору продукции есть и американские товары.

Об этом пишет издание Wall Street Journal.

По данным журналистов, не менее 13 турецких компаний экспортировали в РФ ряд товаров, в том числе пластмассы, резиновые изделия и транспортные средства. Также сообщается, что фирмы отправили в Россию как минимум три партии товаров производства США. Кроме того, турецкие компании отправили государству-агрессору лифты, электрогенераторы, печатные платы и другие товары на сумму 16 млн долларов.

Издание также утверждает, что из Турции товары получала дочерняя компания российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение", производящая системы вооружения для Военно-Морского флота РФ, а также "Промтехнология", производящая винтовки для Вооруженных сил РФ. Эти компании также находятся под санкциями США.

На этой неделе чиновники Министерства финансов США посетили Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Оман, чтобы прекратить военные закупки РФ в этих странах.

"Помимо попыток лишить Россию оружия, официальные лица США также пытаются перекрыть российские источники основных товаров, используемых для производства военной техники. Каучук, например, используется для изготовления пластин, защищающих российские боевые танки Т-80. Американские санкции и экспортный контроль также нацелены на пластмассы, необходимые России для производства танков, кораблей, шлемов и бронежилетов", — говорится в публикации.

В публикации говорится, что РФ приобрела у турецких фирм рулевые колеса для грузовиков и американские фильтры для двигателей, конвейеры и элеваторы американского производства.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ищет мирное урегулирование войны России против Украины "в отличие от тех, кто содействует торговцам оружием".