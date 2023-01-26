Турецкие суда-электростанции помогут бороться с энергетическим террором России: подписан меморандум

Для преодоления энергетического кризиса в Украине, вызванного российскими ракетными ударами, турецкая компания Karpowership предлагает разместить суда-электростанции в портах Румынии и Молдовы.
Между Энергетической компанией Украины (ЭКУ) и турецкой компанией Karpowership подписан меморандум об использовании плавучих ТЭС, которые могут удовлетворить потребности миллиона домохозяйств в Украине. Одно судно может генерировать электроэнергию мощностью 500 МВт.
Соответствующий прессрелиз опубликован на сайте PR Newswire.
Одним из основных вариантов рассматривается размещение судов-электростанций в портах Молдовы и Румынии и поставка электроэнергии в украинскую сеть через эти страны. Karpowership и ЭКУ проведут переговоры с властями Румынии и Молдовы о реализации этого решения.
По словам гендиректора ЭКУ Виталия Бутенко, в условиях войны строительство новых энергоблоков вместо разрушенных и поврежденных невозможно. Поэтому государство вынуждено искать инновационные решения для преодоления энергетического кризиса.
Karpowership владеет флотом из 36 плавучих электростанций, которые можно подключить к электросети менее чем за 30 дней.
"Мы готовы поддержать Украину, чтобы она как можно быстрее получила необходимую ей энергию", — заверила коммерческий директор Karpowership Зейнеп Гарези.
Напомним, ранее представитель компании Karpowership Зейнеп Гарези сообщил, что идут переговоры об отправке плавучих "мощных кораблей" в Украину для снабжения электроэнергией. Три таких судна могут обеспечить электроэнергией до 1 миллиона абонентов.
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