Тысяча гривен каждому от Зеленского: как это повлияет на экономику и где возьмут деньги

В Украине с 1 декабря стартует новая социальная программа, которая будет направлена на то, чтобы помочь семьям. Расход дополнительных 30 млрд грн происходит на фоне только что принятых трудных решений о повышении налогов и заимствований.

ТСН.ua собрал все, что известно об инициативе президента Владимира Зеленского.

Зеленский поручил правительству ввести с 1 октября новую программу, которую сможет на себе ощутить каждая семья Украины. Программа "Е-поддержка" предназначена как для взрослых, так и детей.

По его словам, сейчас на всех уровнях государство готовится к ближайшим месяцам, в том числе к зиме. Помимо системных вещей будут решения, которые приняты для поддержки людей.

"Тысяча гривен на человека — на семью это выйдет по несколько тысяч гривен, и деньги можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в том числе коммунальных услуг, электричества. Билеты — это "Укрзализныця". Украинские лекарственные средства", — объяснил Зеленский.

Пока пользователи Интернета создают мемы и шутят, решение критикуют экономисты. Мол, от такой щедрости для экономики ничего не изменится.

Что говорят эксперты

Пещерным популизмом и неэффективным расходованием ресурсов назвал такое решение Зеленского Сергей Фурса, инвестиционный банкир.

"Это попытка задобрить общество после прокуроров и МСЭК. Нет, это не могло быть использовано на армию. Это будет идти из той части бюджета, которая предназначена "не на сектор обороны", — отметил эксперт.

Фурса прогнозирует, что такое разбрасывание денег может привести к инфляции и интересуется, как на это отреагирует борющийся с ней Нацбанк.

В Нацбанке решение президента не комментировали.

Роман Сульжик, финансист, экс-банкир JP Morgan и Deutsche Bank считает, что средства, выделяемые Украине партнерами, можно было бы потратить гораздо эффективнее — платить 200 тысяч грн в месяц пожизненно каждому, кто получил инвалидность во время боевых действий, защищая страну или выплачивать деньги семьям военных.

"Это было бы правильно, и показывало бы, что власти понимают, что наибольший стресс в обществе сейчас как раз потому, что люди боятся идти в армию — отчасти потому, что не верят, что их или их семьи кто-нибудь поддержит, если они принесут себя в жертву ради всех нас", – говорит Роман Сульжик.

Кандидат экономических наук, главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус в комментарии "Суспільне" сказал, что, по его мнению, цель инициативы Зеленского — дать гражданам возможность продержаться, имея определенные ресурсы, на фоне попыток РФ нанести существенный ущерб отечественной энергетике.

"Это происходит сразу после информации о получении внешней помощи и, скорее всего, этот вопрос был согласован с партнерами, что так эта помощь будет тратиться не только на военные цели, а также на поддержку граждан Украины", — сказал Ус.

Он отметил, что пока не было четкого заявления правительства, что средства на инициативу пойдут именно по внешней помощи.

У парламента нет полномочий, чтобы запретить выдавать деньги украинцам по инициативе президента Владимира Зеленского. Для этого нужен отдельный закон, или же подобные расходы можно предусматривать в государственном бюджете. Об этом в эфире "Радио Свобода" сказал народный депутат от партии "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Ярослав Рущишин.

"В Кабинете министров, я думаю, были также шокированы этим предложением президента, которое, кстати, не в его компетенции. Они были не менее шокированы, поскольку они могли предложить место или инвестицию, которая бы имела гораздо больше (рычаг влияния – ред.), или гораздо больший мультипликационный эффект для экономики. Конечно, это правильно давать деньги людям, которые малообеспеченны, поскольку они в основном не экономят, и те средства возвращаются сразу в экономику", – сказал он.

Народный депутат считает, что раздача денег положительно не отразится на экономике. В то же время это может иметь и социальные последствия. Рущишин говорит, что это решение "абсурдное".

Как открыть карту, чтобы получить тысячу от Зеленского

В приложении вашего банка откройте карту для выплаты Национального кэшбека – это может быть как виртуальная, так и физическая карта. Если вы используете карты от нескольких банков, вы можете включить все их в программу.

Убедитесь, что все карты подключены к программе "Национальный кэшбек".

Загрузите последнюю версию приложения "Дія".

В приложении "Дія" выберите "Национальный кэшбек" и подключите созданную карту к программе.

На что можно потратить тысячу Зеленского

Средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, включая коммунальные услуги, книги, билеты "Укрзализныци", лекарственные средства и т.д. Также предусмотрена возможность задонатить эти деньги в поддержку Вооруженных сил Украины.

Напомним:

В 2008 году тогда еще премьер-министр Украины Юлия Тимошенко направила по 1000 грн лицам, потерявшим средства в советском "Сбербанке СССР". Тогда на выплаты было израсходовано 5 млрд грн.

В 2012 году это решение скопировал Виктор Янукович, в народе эту инициативу сразу прозвали "Витиной тысячей".

Затем украинцы уже получали тысячу гривен от государства, которое неформально называли "Вовиной тысячей", а официально "е-Поддержка". Это было в 2021 году в разгар пандемии ковида. Деньги выделяли полностью вакцинированным украинцам на виртуальные платежные карты через "Дію".

Тогда правительство выделило на это 8 млрд. Средства программы можно было потратить только на книги, услуги в сфере культуры, спорта или пассажирских перевозок.

Читайте также: