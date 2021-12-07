Тысяча гривен за вакцинацию: в Минцифре назвали главное условие для получения средств

Количество привитых и получивших электронные сертификаты существенно отличается.

Обязательным условием для получения тысячи гривен за вакцинацию является COVID-сертификат именно в приложении "Дія". Без него получить средства по программе "еПоддержка" привитые украинцы не смогут.

Об этом сообщил ТСН.ua вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Одним из условий получения выплат по программе "є Підтримка" будет наличие "зеленого" COVID-сертификата в приложении "Дія". По статистике мы видим, что часть украинцев, которые вакцинировались, еще не успели получить свой цифровой сертификат. Поэтому мы активно призываем вакцинированных" граждан уже сейчас, до старта программы, позаботились о его генерации», — говорит Федоров.

Так, по данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день полный курс прививки от коронавируса сделали уже почти 12 млн украинцев. Впрочем, по данным Минцифры, только 7,7 млн вакцинированных получили "желтые" или "зеленые" электронные COVID-сертификаты с помощью "Действия". Поэтому в министерстве опасаются, что остальные пользователи будут генерировать их именно в первые дни от старта программы "Поддержка" — и это создаст дополнительную нагрузку на систему.

"В день старта программы ожидаем миллионы разных запросов — и по услуге 1000 грн, и получению сертификатов. По нашим прогнозам, это будет рекорд по объему трафика в государственных продуктах. Поэтому сейчас делаем все, чтобы система работала стабильно и не было сбоев", — подчеркивает Михаил Федоров.

Как сгенерировать СOVID-сертификат в приложении "Дія"

Загрузите Дія из App Store, Google Play, AppGallery или по ссылке go.diia.app. и авторизуйтесь. На главном экране нажмите кнопку "Добавить документ" или выберите "COVID-сертификаты" в услугах. Поставьте галочку, чтобы дать согласие на передачу медицинских данных. Если врач корректно внес информацию о вакцинации в медицинскую систему, ваш документ появится через несколько секунд. Получить электронный COVID-сертификат можно и с ID-картой, и с паспортом-книжечкой. Нужно только авторизироваться через BankID.

Напомним, программа "Поддержка" стартует 19 декабря и продлится в течение следующего года. Воспользоваться средствами можно будет через четыре месяца после дня их поступления.

Тысячу гривен смогут получить все вакцинированные украинцы, независимо от того, когда они получили прививку. Потратить ее можно на кино, театры, книги, спортзалы, железнодорожные или авиапутешествия.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.