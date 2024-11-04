Тысяча от Президента: кто ее не получит и почему украинцы от нее отказываются

Тысячу гривен от президента Зеленского можно использовать до конца 2025 года.

ТСН.ua собрал сведения о нововведениях по поводу этой помощи украинским семьям по состоянию на 4 ноября.

Кто не получит денег от Президента

Как говорится в материале "РБК Украина", находящиеся за пределами страны украинцы будут лишены этой поддержки.

"Те, кто сейчас живет за границей как беженцы, не смогут получить деньги. Их перечисление будет проводиться после верификации местоположения претендента", – говорится в публикации.

Следует заметить, что полностью юридически оформить программу выделения тысячи гривен помощи (т.е. принять соответствующее решение Кабмина) планируют до середины ноября. Соответственно, граждане Украины будут иметь время до 1 декабря для оформления карты "Национальный кэшбек".

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Как сообщал ТСН.ua ранее, тысячу гривен будут насчитывать на карточку "Національного кешбеку", которую можно открыть в "Дії". Заявку на получение средств можно будет подать приложение в течение трех месяцев зимы – декабря, января и февраля.

25 октября в вечернем обращении президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу "єПідтримка". Эти средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности, коммунальных услуг, железнодорожных билетов или лекарств украинского производства.

"Тысячу от Зеленского" можно будет получить в отделении "Укрпочты"

Это касается тех граждан, которые не имеют доступа к приложению "Дія".

Как рассказала пресс-служба Минэкономики по запросу УНН, сейчас министерство разрабатывает такой механизм. Как пояснили в министерстве, в результате увеличилось количество социально уязвимых граждан, и целью президента Украины Владимира Зеленского и правительства является поддержка каждого человека. "Предполагается, что механизм программы "єПідтримка" будет универсальным, а не выборочным, чтобы средства могли получить граждане всех категорий по всей стране. Мы не можем предусмотреть, какие именно объекты и города россияне могут обстреливать, и где люди будут нуждаться в помощи больше всего. Исключение будут составлять только те граждане, которые уехали за границу", – объяснили в ведомстве. В частности, отметили, что каждый человек получит помощь: как взрослые, так и дети. Ведь один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка. "В настоящее время также разрабатывается механизм получения средств поддержки через отделения Укрпочты – для удобства тех граждан, которые не имеют смартфонов и доступа к действию. Эти средства не будут облагаться налогом", – сообщили в Минэкономики.

Неожиданное объяснение о выделении тысячи гривен каждому украинцу

Заявку на получение средств можно будет подать в течение зимы, потратить в 2025 году. Оплатить можно только украинские товары и услуги, говорится в сюжете корреспондента ТСН.ua Дмитрия Фурдака.

"Те, кто нуждается в этих средствах, они смогут оплатить услуги по ЖКХ, они смогут купить лекарства украинского производства. Те люди, которым не нужны эти средства, они смогут потратить их на армию. Не забываем, что наши военные тоже граждане Украины, они также получат по тысяче гривен", – говорит народная депутатка Ольга Васильевская-Смаглюк.

В то же время в масштабах государства выплачены деньги – капля в море, поэтому они не будут иметь ни негативного, ни положительного влияния на экономику, говорит старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

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"Украина и так каждый год имеет огромный дефицит бюджета – это около 1,5 триллиона гривен в год, которые покрываются средствами доноров и размещением облигаций. На фоне этих 1,5 трлн грн, если мы возьмем оценку, сколько людей воспользуются – 15 млн, то есть получат 15 млрд грн, это всего один процент, то с этой точки зрения это не имеет смысла», – говорит экономист.

Так что программа "Зимова єПідтримка" может иметь и другие цели, предполагает заместитель председателя финансового комитета парламента.

"Мне кажется, это мое личное мнение, я его транслирую не как представитель нашей фракции, а как просто народный депутат. Это попытка вычислить количество населения на территории нашего государства", – заявила Ольга Василевская-Смаглюк.

Почему эти деньги не потратят на строительство фортификаций

Деньги, которые будут выплачивать украинцам, предоставили партнеры для проведения соцвыплат. Поэтому потратить их на другие цели, в частности на строительство фортификаций, невозможно. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по бюджету Верховной Рады Леся Забуранная в эфире телеканала "Киев24".

“Все до единой гривны средства, которые нам дают международные партнеры, имеют четкую направленность. Мы не можем средства, которые нам дали на социальные расходы, потратить на строительство фортификаций. Это невозможно, потому что мы получаем транши с очень четким целевым назначением”, – подчеркнула она.

Расширенный перечень затрат для тысяч и от Зеленского

Начисленную по программе зимней "поддержки" 1000 гривен украинцы смогут потратить на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства.

Об этом рассказала первый вице-премьер, министерша экономики Украины Юлия Свириденко во время совместной встречи с министром здравоохранения Виктором Ляшко, представителями фармацевтических сетей и производителей лекарств.

"1000 грн "єПідтримки" поступит украинцам на карточку "Національного кешбеку". Это сэкономит время и ресурс, ведь система "Національного кешбеку" уже построена и прошла все испытания. Люди получили первые выплаты кэшбека и даже начали его тратить. Сейчас средства по программе" Национальный кэшбек можно потратить на коммунальные услуги, приобретение билетов на транспорт или донаты. Мы хотим дополнить перечень расходов, на которые может быть направлена 1000 грн "Поддержки", возможностью приобретения лекарств и медицинских изделий украинского производства", – отметила Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко рассказала, что в программу "Національний кешбек" уже присоединились более 50 фармацевтических производителей и около 250 продавцов лекарств и медицинских изделий. Поэтому расширение перечня возможных расходов программы на лекарства и медицинские изделия позволит поддержать не только рядовых украинцев, которым необходимы лекарства, но и отечественных фармацевтических производителей.

В частности, программа "Поддержка" будет распространяться на всех украинцев – как взрослых, так и детей. Особое внимание акцентируют на том, чтобы средства по программе зимней "поддержки" смогли получить пенсионеры, внутренне перемещенные лица и граждане, которые "проживают в зонах высокого военного риска".

Чиновница также напомнила, что во время действия предыдущей программы "єПідтримка" и программы помощи в размере 6500 грн в 2021-2022 годах, украинцы потратили более 500 миллионов гривен на медикаменты.

Почему украинцы против выплат одной тысячи каждому

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появились три петиции, в которых украинцы просят отменить решение о выплате 1000 грн социальной помощи, предусмотренной новой программой "Поддержка".

На это обратил внимание в пятницу, 1 ноября, народный депутат Ярослав Железняк.

Инициатор одной из них является 79-летняя пенсионерка, которая, несмотря на мизерную пенсию 3395 грн, считает нецелесообразным тратить средства таким образом. В то же время она предлагает направить деньги на изготовление оружия, которое во время войны нужно для победы Украины.

Другой автор петиции также предлагает отдать эти деньги на нужды украинских защитников. В то же время она отметила, что воспользоваться выплатой смогут только владельцы смартфонов, то есть дорогие мобильные телефоны. Это, по ее мнению, нарушает 24 статью Конституции, а именно создает ограничения по имущественному положению.

Еще один автор петиции предложил перенаправить средства из программы "Поддержка" на финансирование реабилитационных мероприятий для ветеранов войны. По его словам, выплата 1000 гривен всем украинцам не будет эффективной.

Напомним, в Прикарпатье мошенники обманули 52-летнюю жительницу Долины на почти 19 000 гривен. Преступники представились банковскими работниками.

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