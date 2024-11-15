Тысяча от Зеленского: когда можно будет получить деньги и на что потратить

Уже с 1 декабря в Украине запустят программу зимней "поддержки". Каждый украинский сможет получить тысячу гривен для оплаты услуг и товаров.

Об этом сообщил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмигаль.

"Сегодня принимаем решение, являющееся частью зимней поддержки украинских семей. По инициативе президента Владимира Зеленского от 1 декабря каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров", — сообщил он.

До 15 ноября Кабмин принял порядок реализации этого проекта: как, где и когда можно получить средства и куда можно будет их потратить.

"Поскольку программа касается не только взрослых, но и детей, то определяем также, как один из родителей сможет заказать выплату своему ребенку", — продолжил он.

Средства можно потратить на лекарства, книги, одежду, автобусные и ж/д билеты, на оплату коммунальных услуг, а также — на поддержку украинской армии через пересчет средств на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или волонтерского фонда.

Напомним, 25 октября в вечернем обращении президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу "Поддержка". Эти средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности, коммунальных услуг, железнодорожных билетов или лекарств украинского производства.

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