"Тысяча от Зеленского": кто уже получил деньги и куда их можно потратить

Каждый находящийся в стране украинец имеет право на выплату

С 10 декабря украинцам начали выплачивать по тысяче гривен, предусмотренные программой "Зимняя поддержка". Согласно программе, каждый украинец, в том числе дети, имеют возможность получить тысячу гривен для оплаты услуг и товаров.

Выплаты поступили более 2,3 миллионов украинцев. Однако не обошлось без мошенничества и попыток вывести эти средства в наличные деньги.

Детальнее – читайте в материале от ТСН.ua

Сколько украинцев оформили заявок в рассрочку

По данным Минэкономики, по состоянию на 11 декабря, количество заявок на выплату денег по программе "Зимняя поддержка" оформили 6,3 миллиона украинцев. В частности, 1,7 миллиона – заявки на выплаты для детей. Как отметили в министерстве, около 110 тысяч заявок отклонили из-за, в частности, от граждан, находящихся за границей.

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Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, выплаты по программе производятся в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявки.

Многие украинцы подают заявку на выплату через приложение "Дія". По словам министерши экономики Юлии Свириденко, преимущественно заявки в "Дії" оставляют люди в возрасте 30-40 лет, большинство – это женщины.

Кому выплатят деньги первым

По информации Министерства экономики Украины, в течение 10-11 декабря по тысяче гривен получат 1,8 миллиона совершеннолетних украинцев, а также состоятся выплаты по 520 тысяч заявок на детей.

Замминистра экономики Надежда Бигун во время телемарафона рассказала, что первые выплаты денег начались под вечер 10 декабря.

"Поскольку у нас есть срок 10 рабочих дней от даты заявки, соответственно вчера начались выплаты для людей, подавших заявку 1 декабря. Это 2,4 миллиона человек. Соответственно сейчас эти выплаты продолжаются", – сказала она.

По словам заместительницы, банки-партнеры в течение 11 декабря должны выплатить средства украинцам, подавшим заявки 1 декабря.

"Но уже есть почти половина проведенных транзакций. Поэтому люди уже могут видеть у себя на счетах эти средства", — добавила чиновница.

Как отметил Михаил Федоров, если вам не видны выплаты на соответствующей карте – это значит, что банк еще не обработал вашу заявку. Министр цифровой трансформации отметил, что волноваться не стоит, ведь каждое из заявлений проработают.

Также он сообщил, что на 11 декабря более 2,3 миллиона украинцев уже получили финансовую помощь от государства в размере тысячи гривен.

Украинцы выводили "тысячу Зеленского" в наличные деньги

CEO EasyPay Алексей Авраменко рассказал, что недоброжелательные украинцы изобрели способ выведения тысячи гривен "Зимней еподдержки" в наличные. А именно граждане клали тысячу на счет мобильного телефона, а затем снимали их с мобильного счета через терминалы. Поэтому функцию "возврата денег" для мобильных операторов Vodafone и lifecell пришлось выключить.

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"Поскольку "особо умны" украинцы, решившие таким образом осквернить идею одной тысячи гривен "Зимней еПоддержки" сервис не будет работать для всех, из-за не целевого использования государственной помощи", — отметил Авраменко.

Директор компании также призвал Министерство цифровой трансформации Украины, Кабинет Министров Украины, Vodafone Ukraine и lifecell обратить внимание на такую возможность.

Мошенники используют "тысячу от Зеленского" в своих схемах

В Черновицкой области женщина стала жертвой мошенников и потеряла почти 100 тысяч гривен.

Потерпевшая хотела получить "тысячу от Зеленского", перейдя по ссылке в мессенджере.

В частности, она увидела объявление о возможности якобы получения выплаты по программе "Зимняя е Поддержка". Впоследствии, перейдя по ссылке, потерпевшая прошла регистрацию, где указала конфиденциальную информацию. После этого с ее карты исчезли все деньги – 98 960 гривен.

По этому факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 190 (речь идет о мошенничестве) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители отмечают, что аферисты создают фишинговые ссылки, чтобы получить банковские реквизиты и конфиденциальную информацию пользователя. Как только человек вводит эти данные на фейковом сайте, из его электронного кошелька исчезают средства, которые мошенники без труда присваивают.

Напомним, как не попасть на крючок мошенников:

не переходите по подозрительным ссылкам

не вводите на неизвестные сайты такие данные, как имя пользователя и пароли; номера банковских счетов; PIN-коды (личные идентификационные номера); дату рождения и CVV-коды.

Информация о любых выплатах от государства размещена на официальных страницах и сайтах. В частности,

"Зимнюю еподдержку" можно оформить только в банках либо в приложении "Дія", либо с помощью "Укрпочты".

Угроза банковской тайны

Недавно, пользователи соцсетей активно распространяли информацию, что через оформление тысячи от Зеленского государство может получить доступ к вашим картам и личным данным. В частности, чтобы присоединиться к программе, следует дать согласие на обработку данных обо всех транзакциях.

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Как сообщает Экономическая правда, для того чтобы получить тысячу гривен в рамках программы "Зимняя е Поддержка", не обязательно предоставлять разрешение на передачу данных о покупках.

В материале отмечают, что присоединение к программе "Национальный кэшбек" происходит в два этапа: на первом нужно открыть карту в одном из банков-партнеров, а на втором – подключить карты, рассчитываясь которыми, будет начисляться кэшбек. Именно на этом этапе и нужно предоставить разрешение на передачу данных о покупках". Однако, пользователи банков могут просто открыть карту и не переходить на второй этап предоставления государству доступа к информации о расчетах.

"Мы видели, что некоторые банки не давали создать карту без шеринга операций по другим картам. С последнего обновления все банки кроме "Приватбанка" это уже исправили, и у них создание карты не связано с шерингом операций", – рассказала ЭП заместитель министра экономики Надежда Бегун.

Как пояснили ЭП в "Приватбанке", технически опция получения от государства тысячи гривен базируется на технологии "Нацкешбека", где для получения средств нужно предоставить разрешение на информацию о расчетах.

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В то же время, после создания карты клиент может отказаться от участия в программе "Национальный кэшбек" и отозвать разрешение на просмотр транзакций.

Об угрозе банковской тайны из-за участия в программе "Зимняя е Поддержка" отмечали нардепка от партии "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар и эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

По словам Сюмара, перед тем, как оформлять "тысячу Зеленского", стоит вспомнить, что мы живем в мире искусственного интеллекта, который анализирует каждый ваш шаг.

Константин Корсун эксперт по кибербезопасности заметил, что программы типа "Зимней е Поддержки" и "Национального кэшбека" создают риски для банковской тайны. По словам эксперта, персональные данные могут стать товаром на черном рынке, а сами граждане, которые их добровольно предоставили, могут пострадать от собственных действий.

Эксперт рассказал, что в Евросоюзе тема защиты персональных данных является очень чувствительной информацией. Там есть определенный социальный запрос на защиту персональных данных, поэтому правительства стран ЕС вынуждены реагировать и вводить жесткое законодательство.

По словам Корсуна, несмотря на то, что в Украине существует законодательство по защите персональных данных, однако оно не работает из-за отсутствия ключевых принципов безопасности.

На что можно потратить тысячу от Зеленского

В октябре президент Зеленский анонсировал новую программу зимней поддержки семей, согласно которой каждый украинец и украинка смогут получить тысячу гривен на оплату товаров и услуг. Заявки от граждан в рассрочку будут приниматься до февраля 2025 года.

Деньги можно потратить на оплату: коммунальные услуги, медицинские услуги, образовательные услуги, покупку лекарств, книг, одежды, автобусных и железнодорожных билетов, военных облигаций, а также на транспорт, мобильную связь, страхование. В частности, программа предусматривает возможность сделать донаты на ВСУ.

Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории расходов. Банки будут распознавать категорию при оплате картой с помощью МСС-кодов. Это код, присваиваемый торговой точкой и характеризующий направление бизнеса.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, откуда у государства деньги на программу "Зимняя поддержка".

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