Тысяча от Зеленского: почему эти средства не потратят на строительство фортификаций — разъяснение

На инициированную президентом Зеленским новую социальную программу, по которой украинцам будут выплачивать 1000 гривен, предусмотрены средства, предоставленные партнерами именно для социальных выплат. Поэтому потратить их на другие цели, в частности на строительство фортификаций, невозможно.

Такое разъяснение сделала заместитель председателя Комитета по бюджету Верховной Рады, народная депутат Леся Забуранная в эфире телеканала "Киев24".

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“Все до единой гривны средства, которые нам дают международные партнеры, имеют четкую направленность. Мы не можем средства, которые нам дали на социальные расходы, потратить на строительство фортификаций. Это невозможно, потому что мы получаем транши с очень четким целевым назначением”, — подчеркнула она.

Напомним, 25 октября в вечернем обращении президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу "єПідтримка". Эти средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности, коммунальных услуг, железнодорожных билетов или лекарств украинского производства.

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