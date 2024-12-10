Тысяча от Зеленского: стало известно, сколько украинцев уже подали заявления на получение помощи

Средства по программе "Зимняя е Поддержка" можно будет потратить до конца 2025 года.

Через "Дію" украинцы уже подали более 6 млн заявлений на получение тысячи гривен по программе "Зимова єПідтримка", и это количество продолжает расти.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

До конца 2025 года средства по программе "Зимова єПідтримка" можно будет использовать на лекарства, коммунальные, медицинские и образовательные услуги, а также на донаты для ВСУ.

Сейчас помощь получают и клиенты Укрпочты, которые могут потратить средства на товары и услуги, которые предоставляет национальный почтовый оператор.

С этого времени к программе присоединяются банки-партнеры. Этот вариант направлен на людей старшего возраста, которые не пользуются Действием, а также на опекунов несовершеннолетних детей.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как правильно передать "тысячу Зеленского" на ВСУ. Так, сделать это можно с помощью официально зарегистрированных украинских благотворительных фондов.

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