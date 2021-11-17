Тысяча от Зеленского вакцинированным украинцам: Шмигаль назвал условия и сроки действия программы

Программа заработает с 19 декабря и будет действовать в этом году и до конца следующего года.

Анонсированная президентом Владимиром Зеленским программа по выплате тысячи гривен украинцам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса, позволит поддержать малый и средний бизнес, пострадавший из-за пандемии. Средства будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дию".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 17 ноября на заседании правительства.

Глава Кабмина также назвал условия действия программы:

Средства в размере 1 тысячи гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дию".

Их можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатр, театр, на концерт, на занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом.

Приблизительно 6 тысяч субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в программе.

Программа заработает с 19 декабря и будет действовать в этом году и до конца следующего года.

3 млрд грн направляем на программу в этом году и еще 3 млрд грн — в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета.

Никаких налогов на эту 1000 гривен начисляться не будет. Эти средства никак не повлияют на получение субсидии.

Напомним, 15 ноября в обращении к украинцам президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, которая будет предусматривать приятные бонусы для вакцинированных украинцев. Таким образом, глава государства надеется не только привлечь большее количество украинцев к вакцинации, но и помочь сферам экономики, которые переживают тяжелые времена из-за карантина, обусловленного пандемией коронавируса.

Тысяча от Зеленского: выплата будет направлена ​​на поддержку культуры, путешествий и спорта

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