Тысяча от Зеленского вакцинированным украинцам: Шмигаль назвал условия и сроки действия программы

Программа заработает с 19 декабря и будет действовать в этом году и до конца следующего года.
Анонсированная президентом Владимиром Зеленским программа по выплате тысячи гривен украинцам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса, позволит поддержать малый и средний бизнес, пострадавший из-за пандемии. Средства будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дию".
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 17 ноября на заседании правительства.
Глава Кабмина также назвал условия действия программы:
- Средства в размере 1 тысячи гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дию".
- Их можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатр, театр, на концерт, на занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом.
- Приблизительно 6 тысяч субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в программе.
- Программа заработает с 19 декабря и будет действовать в этом году и до конца следующего года.
- 3 млрд грн направляем на программу в этом году и еще 3 млрд грн — в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета.
- Никаких налогов на эту 1000 гривен начисляться не будет. Эти средства никак не повлияют на получение субсидии.
Напомним, 15 ноября в обращении к украинцам президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, которая будет предусматривать приятные бонусы для вакцинированных украинцев. Таким образом, глава государства надеется не только привлечь большее количество украинцев к вакцинации, но и помочь сферам экономики, которые переживают тяжелые времена из-за карантина, обусловленного пандемией коронавируса.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.