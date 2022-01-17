Тысяча за вакцинацию: более 8 млн украинцев открыли карты в банках для получения средств

Тысяча за вакцинацию: более 8 млн украинцев открыли карты в банках для получения средств

Украинцы потратили более 1,3 миллиарда гривен.

Уже более восьми миллионов украинцев открыли карточки в банках для получения средств в рамках программы "єПідтримка".

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Также читайте Что известно о новом штамме коронавируса "Омикрон": в Минздраве рассказали

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинцы потратили более 1,3 миллиарда гривен. За последние две недели — более 600 тысяч гривен. Больше всего тратят на книги, кино и железнодорожные билеты.

Кроме того, семь миллионов человек подали заявки в "Действие" на получение средств за полный курс прививки.

Напомним, со второй половины января люди старше 60 лет смогут потратить деньги на приобретение лекарства. Тысячу гривен за вакцинацию можно оформить в восьми банках страны.

Как сообщалось, в Украине могут запустить новую программу "еСубсидия" по аналогии с программой выплаты денег за вакцинацию "є Підтримка". Власти планируют активно развивать программу "поддержка". Он пообещал, что "поддержка" будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами.

Читайте также: