Тысяча за вакцинацию: более 8 млн украинцев открыли карты в банках для получения средств

Украинцы потратили более 1,3 миллиарда гривен.
Уже более восьми миллионов украинцев открыли карточки в банках для получения средств в рамках программы "єПідтримка".
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинцы потратили более 1,3 миллиарда гривен. За последние две недели — более 600 тысяч гривен. Больше всего тратят на книги, кино и железнодорожные билеты.
Кроме того, семь миллионов человек подали заявки в "Действие" на получение средств за полный курс прививки.
Напомним, со второй половины января люди старше 60 лет смогут потратить деньги на приобретение лекарства. Тысячу гривен за вакцинацию можно оформить в восьми банках страны.
Как сообщалось, в Украине могут запустить новую программу "еСубсидия" по аналогии с программой выплаты денег за вакцинацию "є Підтримка". Власти планируют активно развивать программу "поддержка". Он пообещал, что "поддержка" будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами.
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