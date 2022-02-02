Тысяча за вакцинацию: на что украинцы чаще всего тратят "ковидные" деньги

Тысяча за вакцинацию: на что украинцы чаще всего тратят "ковидные" деньги

Украинцы потратили уже 2,3 млрд грн, полученных в рамках программы "еПоддержка".

Программой "еПоддержка", благодаря которым можно получить 1000 грн за вакцинацию от COVID-19, уже воспользовались почти 8 млн украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

На сегодня на карточки украинцев перечислено 7,9 млрд грн. 2,3 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили.

Так, чаще всего украинцев тратили "ковидную" тысячу на:

книжные магазины – 828 млн грн;

кинотеатры – 554 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги – 284 млн. грн.

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 273 млн грн;

спорт – 263 млн грн;

лекарства – 133 млн грн.

Напомним, 19 декабря в Украине стартовала государственная программа "еПоддержка". Полностью вакцинированные против коронавируса граждане стали получать 1000 грн. Потратить эти средства можно на спортзалы, книги, концерты, театры и кинотеатры. А людям от шестидесяти лет – еще и на лекарства.

Сегодня, 2 февраля, выплату "ковидной" тысячи распространили на украинцев от 14 лет и расширили список товаров и услуг для расходования средств.

Также президент Владимир Зеленский обещал, что в рамках программы "еПоддержка" будет добавлено плюс еще 500 гривен для тех граждан Украины, которые получат третью бустерную дозу прививки.