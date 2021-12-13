Тысяча за вакцинацию: с сегодняшнего дня в Украине стартует пилотная версия "єПідтримки" в "Дие"

Тысяча за вакцинацию: с сегодняшнего дня в Украине стартует пилотная версия "єПідтримки" в "Дие"

С 19 декабря услуга станет доступна всем, кто имеет "зеленый" сертификат.

Тысяча гривен от государства. Сегодня в пилотном режиме стартует "єПідтримка" в "Дие". Деньги за полную вакцинацию от коронавируса пока получат только те, кто предварительно записался на тестирование бетаверсии.

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О том, как это работает, рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 13 декабря.

Так, сначала в приложении сгенерируйте сертификат о вакцинации. Далее — перейдите в раздел "Услуги" и нажмите "єПідтримка". После этого выбираете из представленного перечня тот банк, через который вы хотите получить выплату. "Дия" перенаправит вас в выбранный банк для создания виртуальной карты и вернет обратно в приложение. Оформление карты бесплатно. Деньги должны поступить на нее в течение двух дней. "Ковидную тысячу" нужно будет потратить за 4 месяца. Иначе – деньги вернутся государству.

А потратить их можно будет в театрах, кинотеатрах, музеях, книжных магазинах, на билеты "Укрзализныци" и внутренние авиарейсы. Также можно купить билеты на концерты. Снять деньги наличными или перевести на другую карту – не получится.

Отмечается, что тестирование бетаверсии будет длиться почти неделю, а уже с 19 декабря услуга станет доступной всем, у кого есть "зеленый" сертификат.

Так, подать заявку можно будет в приложении "Дия" с помощью нескольких кликов. Воспользоваться программой могут граждане Украины старше 18 лет при наличии "зеленого" сертификата в приложении "Дия".

Как получить выплату за вакцинацию:

Оформите специальную карту "єПідтримка" в одном из банков-партнеров. Каждый день к проекту будут присоединяться новые. Открыть можно будет и онлайн, и офлайн. Получить деньги на обычную карту нельзя.

Загрузите приложение "Дия" и авторизуйтесь.

Убедитесь, что у вас есть "зеленый" сертификат в приложении "Дия". Как отмечают: сертификат из портала "Дия" или бумажный от семейного врача не подходят. Получить COVID-сертификат в приложении "Дия" сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжкой.

Получить COVID-сертификат в приложении "Дия" сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжкой. Зайдите в раздел Услуги и выберите "єПідтримка".

Выберите для выплаты карту "єПідтримка" и ждите поступления денег.

Напомним, ранее премьер Денис Шмигаль заверил, что тысячу гривен от Зеленского получат все вакцинированные украинцы, независимо от того, когда они получали прививку.

Деньги будут поступать на специальные банковские карты в "Дие". Рассчитаться этими деньгами украинцы смогут на предприятиях, отвечающих определенным МСС-кодам. Платить комиссию за обслуживание карты не нужно. Кроме того, планируется открытие 100 офлайн-центров поддержки для оказания помощи при выплате 1000 грн за вакцинацию.