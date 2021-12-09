Тысяча за вакцинацию: Шмыгаль рассказал, как украинцам получить деньги в этом году

Тысяча за вакцинацию: Шмыгаль рассказал, как украинцам получить деньги в этом году

Начисления уже начнутся с 19 декабря.

Чтобы получить тысячу гривен за вакцинацию до конца этого года, необходимо успеть подать заявку до 29 декабря.

Об этом на заседании правительства 9 декабря заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Для того чтобы успеть получить выплату в первом этапе, нужно подать заявку в "Дие" до 29 декабря этого года. То есть, с 19 по 29 декабря", — сказал Шмыгаль.

Глава Кабмина добавил, что уже со следующей недели в приложении "Дия" запустят бета-тестирование программы "єПідтримка", что предусматривает выплаты по тысяче гривен вакцинированным гражданам.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль заверил, что тысячу гривен от Зеленского получат все вакцинированные украинцы, независимо от того, когда они получали прививку.

Деньги будут поступать на специальные банковские карты в "Дие". Рассчитаться этими деньгами украинцы смогут на предприятиях, отвечающих определенным МСС-кодам. Платить комиссию за обслуживание карты не нужно. Кроме того, планируется открытие 100 офлайн-центров поддержки для оказания помощи при выплате 1000 грн за вакцинацию.