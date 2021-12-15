Тысяча за вакцинацию: в Минцифре сообщили, сколько украинцев записалось на пилот программы "єПідтримка"

Тысяча за вакцинацию: в Минцифре сообщили, сколько украинцев записалось на пилот программы "єПідтримка"

Пилот стартовал 13 декабря, а с 19 декабря услуга станет доступна всем, кто имеет "зеленый" сертификат.

Два миллиона украинцев записались на пилот программы "єПідтримка", чтобы получить тысячу гривен за вакцинацию, заявили в Министерстве цифровой трансформации.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 15 декабря.

Отмечается, что за первые сутки более 160 тысяч заявок подали в приложении "Дия". В министерстве говорят, что количество заявок на получение средств растет каждый час.

Напомним, деньги начнут поступать с 19 декабря. А потратить их можно будет на спортзалы, книги, театры и кинотеатры. А людям от шестидесяти лет – еще и на лекарства.

Так, подать заявку можно будет в приложении "Дия" с помощью нескольких кликов. Воспользоваться программой могут граждане Украины старше 18 лет при наличии "зеленого" сертификата в приложении "Дия".

Как получить выплату за вакцинацию:

Оформите специальную карту "єПідтримка" в одном из банков-партнеров. Каждый день к проекту будут присоединяться новые. Открыть можно будет и онлайн, и офлайн. Получить деньги на обычную карту нельзя.

Загрузите приложение "Дия" и авторизуйтесь.

Убедитесь, что у вас есть "зеленый" сертификат в приложении "Дия". Как отмечают: сертификат из портала "Дия" или бумажный от семейного врача не подходят. Получить COVID-сертификат в приложении "Дия" сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжкой.

Получить COVID-сертификат в приложении "Дия" сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжкой. Зайдите в раздел Услуги и выберите "єПідтримка".

Выберите для выплаты карту "єПідтримка" и ждите поступления денег.

Ранее премьер Денис Шмигаль заверил, что тысячу гривен от Зеленского получат все вакцинированные украинцы, независимо от того, когда они получали прививку.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.