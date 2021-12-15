Тысяча за вакцинацию: в одном из украинских банков назвали дату выплаты

Тысяча за вакцинацию: в одном из украинских банков назвали дату выплаты

Первые зачисления денежных средств могут состояться уже в пятницу, 17 декабря.

Соучредитель monobank Олег Гороховский пообещал, что зачисление средств на оформленные в этом финансовом учреждении виртуальные карты для выплаты 1000 гривен вакцинированным украинцам состоится уже в пятницу, 17 декабря.

Об этом он написал в среду, 15 декабря, в своем Telegram-канале.

По словам Гороховского, первые пилотные выплаты уже протестировали.

"Все, кто подал заявку при тестировании выплат в Дії, получат деньги уже в эту пятницу, а когда тест завершится, клиенты Моно, как я писал ранее, будут получать выплаты мгновенно после подачи заявки", — заверил банкир.

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Он также отметил, что клиенты monobank оформили 1,1 млн карт для выплаты тысячи за вакцинацию.

"Кроме того, мы готовим убойные пакетные предложения от партнеров, чтобы вы могли потратить 1000 гривен на один клик и с выгодой для себя", — написал Гороховский.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил об успешном старте пилотного проекта по выплате тысячи гривен за вакцинацию, отметив, что банковские учреждения открыли уже более 1,7 млн виртуальных карт, на которые будут зачислены средства.

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