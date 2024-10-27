Тысяча Зеленского: экономист оценил последствия решения для экономики

По мнению Василия Фурмана, такие меры будут иметь положительный эффект для украинской экономики.

Президент Владимир Зеленский поручил ввести с 1 декабря новую программу помощи, согласно которой каждый гражданин Украины сможет получить 1 тысячу гривен, но потратить деньги можно только на украинские товары и услуги.

Экономист, член совета НБУ Василий Фурман оценил последствия такого решения для украинской экономики, передает "24 канал".

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"Я считаю, что средства, которые тратятся в нашем государстве на поддержку украинского производителя, всегда со знаком "плюс". Во время великой войны ввели ряд различных программ, однозначно добавляющих свой мультипликационный эффект в экономическом росте и росте ВВП", — говорит Василий Фурман.

По его мнению, такие меры будут иметь положительный эффект для украинской экономики.

"Лично я поддерживаю такие мероприятия и выступаю за то, чтобы было больше программ, которые могут расширять поддержку украинских производителей, которым это очень нужно во время войны", – подытожил он.

Напомним, 25 октября президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу "Поддержка" — по тысяче гривен на человека от 1 декабря.

Нардепка Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, откуда возьмут деньги на выплаты.

Пользователи же соцсетей отреагировали либо скептически, либо с юмором на идею выплат.

ТСН.ua выяснял, кто и когда может получить и куда их потратить.

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