"Тысяча Зеленского" придет не всем: кто, когда получит деньги и на что их можно потратить

1000 гривен от государства! С началом зимы украинцам хотят сделать подарочек – каждый должен получить по одной тысяче гривен. В народе запланированную выплату уже окрестили "вовиной тысячей", потому что были уже когда-то "юлина" и "витина".

Кто и когда может получить деньги и главное – на что их можно будет потратить – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

"Вовина тысяча"

С 1 декабря украинцы получат 1000 грн. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, анонсируя новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. В народе запланированную выплату уже окрестили "вовиной тысячей".

Планируется, что по 1000 грн через программу "єПідтримка" получат все украинцы – взрослые и дети. То есть семья из пяти человек будет иметь дополнительные 5 000 грн. Средства можно потратить на оплату украинских товаров и услуг.

Реакция сети на 1000 грн

Решение президента Владимира Зеленского по выплате всем гражданам Украины по тысяче гривен вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе. Лидеры общественного мнения, публичные личности и просто пользователи соцсетей отреагировали либо скептически, либо с юмором на такую идею. Все перлы украинцев можно назвать одной фразой – "Конец эпохи бедности".

Однако чаще всего комментаторы в социальных сетях говорят о неоправданном шаге президента, поскольку 1000 грн – не слишком большая сумма для помощи, но в масштабах страны – значительные затраты, которые могли бы быть использованы с большей пользой во время полномасштабной войны. Некоторые считают нецелесообразным выплачивать средства всем украинцам, таким образом сравнив тех, кто действительно нуждается в помощи, с достаточно состоятельными людьми.

Чаще всего в этом контексте вспоминают так называемую "юлину тысячу" – популистские выплаты времен премьер-министра Юлии Тимошенко, которыми якобы должны были покрываться потери вкладчикам еще советского "Ощадбанка":

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"Президенту, очевидно, важнее пиар и какие-то электоральные бонусы от самых упоротых, которые деньги спустят на пиво. Поэтому из тумбочки достали идею, которая пахла популизмом и нафталином еще во времена Юлии Тимошенко. Вот теперь я верю, что штабы "Слуг народа" готовятся к выборам, что дурные. Интересно, на что они надеются, если только при этой каденции потеряно сколько территорий и людей? И что любопытно – даже те, где цифры за "слуг" и президента были за 90%. В настоящее время вся эта Вовина тысяча – никакая не помощь. Это пиар на крови и откус и так ограниченного ресурса на оборону".

В то же время некоторые вспоминают и недавний пример — программу "єПідтримка" во время карантина из-за коронавирусной инфекции, которая должна была стимулировать граждан к вакцинации. Правда, и в этом случае комментаторы обращают внимание на обесценивание гривны в 2024 году по сравнению с валютой в 2021 году. В одном из анализов комментатор предполагает, что этого пособия одному хозяйству хватит на считанные дни, а главными бенефициарами этих выплат станут супермаркеты продуктов, онлайн-казино и ДТЭК, поскольку самая большая статья непродовольственных расходов домохозяйств – это коммунальные платежи, в которых большую часть занимает плата за электричество.

Но не обошлось, конечно, и без публикации мэмов на тему "вовиной тысячи".

Что говорят о тысяче гривен экономисты?

Экономический эксперт Александр Охрименко в комментарии ТСН.ua заявил, что подобные выплаты носят положительный характер, хотя соглашается, что оттенок пиара в этом присутствует:

"Конечно, кто-то может сказать, что одной тысячи гривен мало. Но это лучше, чем ничего. Кстати, по одной тысяче гривен уже выплачивали во время коронавируса и это имело положительные отзывы. Думаю, что и эту выплату тоже будут воспринимать положительно, как маленький подарочек от государства".

Он добавляет, что полученные средства люди будут использовать преимущественно для оплаты коммунальных услуг или для похода в кинотеатр.

"Думаю, что это будет полезным для экономики – люди частично погасят свои долги за коммуналку, потратят эти средства на полезные для Украины вещи. Никаких угроз роста цен от этого я не вижу. Более того, было бы хорошо, если бы такие выплаты делали чаще. Например, я бы их делал ежемесячно, тогда бы от них была еще большая польза".

Эксперт уверяет, что для государственного бюджета это совершенно некритично:

"На эти выплаты нужно примерно 30 миллиардов гривен. Это уже и не так много, если на нужды войны мы выделяем 2 триллиона гривен. Поэтому думаю, что это вполне возможно и неплохо, если люди погасят на миллиарды долги за коммуналку".

Такого же мнения и член совета НБУ Василий Фурман. Последствия такого решения для украинской экономики он оценил в интервью "24 каналу":

"Я считаю, что средства, которые тратятся в нашем государстве на поддержку украинского производителя, всегда со знаком "плюс". Во время большой войны ввели ряд различных программ, однозначно добавляющих свой мультипликационный эффект в экономическом росте и росте ВВП".

По его мнению, такие меры будут иметь положительный эффект для украинской экономики:

"Лично я поддерживаю такие мероприятия и выступаю за то, чтобы было больше программ, которые могут расширять поддержку украинских производителей, которым это очень нужно во время войны".

Чем отличается "вовина тысяча" от "юлиной"?

Между тем эксперт Александр Охрименко добавляет, что пока не известен точный механизм выплат, а именно: как тысячу гривен получат дети и пенсионеры, у которых нет банковских карт. И отмечает, что "вовина тысяча" отличается от "юлиной" и "витиной":

"Относительно "юлиной тысячи", то это совсем другое. Там они были связаны с выплатами от "Ощадбанка" за потерянные вклады в советское время. А здесь это больше как компенсация во время войны, которая, конечно, имеет пиарную составляющую, как это уже было с выплатами по тысяче гривен во время коронавируса. Даже использовалась похожая модель выплат, через "єПідтримку". Тогда людям платили деньги после сделанной вакцинации".

Он добавляет, что эти средства можно было использовать на оплату коммунальных услуг, купить украинские книги, сходить в кино, театр или музей. То есть финансово поддержать сферу, пострадавшую от карантина. Сейчас средства можно будет потратить на поддержку Украины или перечислить на нужды ВСУ.

Средства получат не все?

В то же время в материале "РБК-Украина" говорится, что не все украинцы получат "тысячу Зеленского". По информации издания, находящиеся за рубежом украинские беженцы не смогут получить выплату:

"Те, кто сейчас живет за границей как беженцы, не смогут получить деньги. Их перечисление будет проводиться после верификации местоположения претендента".

Также известно, что полностью юридически оформить программу выделения по 1000 грн помощи украинцам, то есть принять соответствующее решение Кабмина, планируется до середины ноября. Это делается для того, чтобы у людей было время до 1 декабря оформить карточки "Национального кэшбека".

Платить следует только нуждающимся

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ отмечает, что платить средства всем подряд и не стоит, а только тем, кто действительно в этом нуждается:

"Я бы направил в четвертом квартале 2024 года дополнительную выплату пенсионерам, получающим пенсию ниже средней, инвалидам, многодетным семьям, беженцам".

Он добавляет, что подобные выплаты средств гражданам – это максимально эффективный способ завести экономику "с толкателя" за счет потребительского спроса:

"Вместо дотаций отдельным компаниям провести массовую дотацию потребления, и тогда покупатель сам решит, куда потратить деньги. Коррупционная составляющая здесь полностью нивелируется. А потребительский спрос в современной экономике является главным драйвером роста".

Куда поступит 1000 грн?

По словам первого заместителя министра экономики Алексея Соболева, обещанные средства будут поступать на виртуальную карточку:

"Выплаты будут поступать на карту "Национального кэшбека". Это виртуальная карта, которую можно открыть через "Дию".

Он добавил, что средства можно оформить и на детей, а тысяча гривен будет маркированной, то есть ее можно использовать только на определенные товары и услуги, а воспользоваться ими в декабре, январе и феврале.

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