Тысяча Зеленского: в правительстве объяснили, как подать заявку и когда можно получить средства

Денис Шмыгаль сообщил, что заявку можно будет подать через "Дію" в течение зимы.

Кабмин утвердил программу, по которой все украинцы получат 1 тысячу гривен. Средства можно потратить в течение 2025 года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Приближается третья зима, которую мы будем проходить в условиях полномасштабной войны. Государство готовит комплексный пакет зимней поддержки семей», – сказал он.

По словам премьера, первый шаг уже инициирован президентом Владимиром Зеленским.

“Это программа зимней поддержки. Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров, – рассказал Шмыгаль.

Премьер-министр сообщил, что заявку можно будет подать через "Дію" в течение зимы.

"Выплаты поступят на карту "Национального кэшбека", и человек сможет потратить средства в течение 2025 года", — сказал он.

Однако получить средства смогут не все. Кому недоступна тысяча Зеленского – читайте здесь.

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