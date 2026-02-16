Тысячи украинцев не получили выплаты на детей в феврале: что случилось

Выплаты на детей в Украине / © ТСН.ua

Украинцы массово жалуются в соцсетях на работу Пенсионного фонда — оформить так называемые «детские» выплаты стало настоящим испытанием из-за огромных очередей. Заявления накапливаются без рассмотрения, а люди все больше теряют терпение.

Об этом пишет «Телеграф».

В Пенсионном фонде объяснили ситуацию с выплатами на детей. Как выяснилось, причины задержек достигают еще 2020 года.

Бюрократия дала сбой: когда закон уже действует, а механизм — нет

В начале 2026 года на ПФУ обвалился настоящий поток заявлений. Только в январе учреждение получило 96 тыс. обращений по различным видам помощи. Из них более 64 тыс. касались новой выплаты по уходу за ребенком до одного года.

Для сравнения: за предыдущие шесть месяцев — с июля по декабрь 2025 года — поступило 107 тыс. заявлений. То есть за один месяц фонд получил почти столько же документов, как раньше за полгода.

Причиной такого ажиотажа стал новый закон о поддержке семей с детьми, который вступил в силу 1 января 2026 года. Государство ввело пособие по уходу за ребенком до года и программу «еЯсла». Родители сразу начали подавать документы.

Однако возникла правовая коллизия. Хотя правительственное постановление, регламентирующее порядок назначения выплат, приняли 31 декабря 2025 года, официально его обнародовали только 8 января. В результате закон уже действовал, заявления принимались, а четких инструкций для работников еще не было. Первые дни нового года превратились в работу в режиме импровизации, а очереди начали стремительно расти.

Сокращение штата Пенсионного фонда и новые полномочия

Впрочем, трудности объясняются не только бюрократическими задержками. Одной из ключевых проблем стала нехватка персонала. Если в 2020 году в ПФУ работало более 47 тыс. человек, то впоследствии штат существенно сократили — правительство планировало сэкономить 60 млн грн, уволив 2354 работников.

Однако уже в начале 2022 года в учреждении осталось около 23 тыс. штатных единиц. За четыре года численность сотрудников сократилась более чем вдвое. По состоянию на февраль 2026 года количество работников несколько возросло — до 25 877 человек, но это все равно почти вдвое меньше, чем шесть лет назад.

В то же время нагрузка не уменьшилась, а наоборот — расширилась. С июля 2025 года Пенсионный фонд получил дополнительные функции: теперь в его компетенции не только пенсионное обеспечение, но и назначение социальных пособий.

Напомним, недавно Кабмин упростил выплаты семьям с детьми: теперь помощь в связи с беременностью, родами, уходом до года и «еЯсла» можно оформить не только в ПФУ, но и через ЦПАУ или громады. Средства будут начислять на «Дия. Карту» или спецсчета «Ощадбанка», а перечень разрешенных расходов на детские нужды расширен. Также увеличены сроки подачи заявлений: для выплат по уходу — до 3 месяцев после того, как ребенку исполнился год, а для «еЯсел» — в течение полугода после выхода на работу (с выплатой за весь период, но не ранее января 2026-го).