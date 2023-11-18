У Байдена рассказали о целях оборонной конференции Украины и США

В Соединенных Штатах 6-7 декабря будет проведена конференция по оборонно-промышленной базе.

Об этом сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

На мероприятии будут собраны представители промышленности США и Украины для изучения возможностей совместного производства и другого промышленного сотрудничества.

Уотсон сообщил, что конференция является частью усилий правительства США по значительному увеличению производства оружия для поддержки борьбы Украины за свободу и безопасность.



Присутствуют представители Совета национальной безопасности, Министерства торговли, обороны и Госдепартамента США, а также украинские коллеги из Офиса президента, министерств обороны, стратегической промышленности и иностранных дел.



Также в белом доме сообщили, что эта конференция состоится после Международного оборонно-промышленного форума, организованного Украиной 29 сентября, и подтверждает долгосрочные обязательства США по поддержке Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший директор ЦРУ объяснил, от чего будет зависеть исход войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине приступили к проектированию небольших ракет класса “земля-воздух”, которые будут "охотиться" на вражеские беспилотники.

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