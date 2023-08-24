У Буданова сообщили, что по инициативе Кличко Киев направил 250 млн грн на помощь разведчикам

Главное управление разведки Украины получит из городского бюджета Киева 250 миллионов гривен, которые будут направлены на закупку оружия и оборудования для разведчиков.

Соответствующее решение было принято по инициативе мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщило ГУР в своем телеграмм-канале.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины получит 250 миллионов гривен из городского бюджета Киева. Депутаты Киевского

городского совета на днях проголосовали за инициированное городским головой Виталием Кличко соответствующее решение. Перечисленные финансовые ресурсы будут направлены на закупку оружия, военной техники и оборудования с целью усиления эффективности боевых задач, которые круглосуточно выполняют украинские разведчики на войне с российским агрессором», – говорится в сообщении ГУР.

У Буданова отметили, что средства столичных налогоплательщиков для Военной разведки Украины столичная власть выделила в рамках целевой программы «Защитник Киева» на 2022-2024 годы.

Ранее сообщалось, что по инициативе Виталия Кличко Киев увеличил расходы на помощь военным в текущем году до 5 миллиардов гривен. Кроме того, столица выплатит более полумиллиарда гривен в качестве финансовой помощи защитникам и защитницам Украины и их семьям.