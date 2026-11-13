У части украинок будет большая надбавка к пенсии с 2027 года: кому перечислят выплаты

В 2027 году часть украинок будет получать более высокую надбавку к пенсии

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Часть украинских пенсионерок ежемесячно может недополучать более тысячи гривен, поскольку не знает о своём праве на доплату за особые заслуги перед Украиной. В 2027 году эта выплата для многодетных матерей увеличится в связи с повышением прожиточного минимума.

Об этом сообщает издание «На пенсии».

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Закон Украины«О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» гарантирует специальную доплату женщинам, родившим пятерых или более детей и воспитавшим их не менее шести лет. Учитываются как родные, так и официально усыновленные дети.

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Такую надбавку назначают в дополнение к различным видам пенсионных выплат:

по возрасту;

по инвалидности;

в связи с потерей кормильца;

за выслугу лет.

Размер надбавки напрямую зависит от того, сколько детей воспитала женщина. За пятерых детей назначается 35% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, и за каждого последующего ребенка этот показатель увеличивается на один процент. Максимальный размер доплаты составляет 40% — на него имеют право матери, воспитавшие десять и более детей.

Какова будет сумма доплаты в 2027 году

В проекте госбюджета на 2027 год предусмотрено повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан с нынешних 2595 гривен до 2878 гривен. Такой рост составит 283 гривны (примерно 10,9%).

Если парламент утвердит эти показатели, автоматически увеличатся и пенсионные надбавки для многодетных матерей, поскольку их размер привязан именно к этой базовой величине.

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Таким образом, в 2027 году выплаты могут составить:

пять детей — 1007,30 грн вместо 908,25 грн;

шестеро детей — 1036,08 грн вместо 934,20 грн;

семеро детей — 1064,86 грн вместо 960,15 грн;

восемь детей — 1093,64 грн вместо 986,10 грн;

девять детей — 1122,42 грн вместо 1012,05 грн;

десять и более детей — 1151,20 грн вместо 1038 грн.

В результате размер ежемесячной доплаты увеличится примерно на 99–113 гривен — точная сумма будет зависеть от того, сколько детей воспитала женщина.

Следует учитывать, что приведенные расчеты носят приблизительный характер, поскольку закон о Государственном бюджете на 2027 год еще не прошел все этапы утверждения. На данный момент, по итогам голосования 28 октября, парламент одобрил этот документ лишь в первом чтении.

Как многодетным матерям оформить доплату

Надбавка за особые заслуги перед Украиной не начисляется автоматически. Для того чтобы её получить, необходимо подать в Пенсионный фонд заявление вместе с документами, подтверждающими рождение пяти или более детей и их воспитание до шести лет.

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Начисление доплаты начинается со дня подачи полного пакета документов в Пенсионный фонд Украины, поэтому женщинам, имеющим право на эту выплату, но до сих пор не оформившим её, не стоит откладывать обращение.

В случае смерти матери, которой уже была назначена такая надбавка, право на неё переходит к нетрудоспособным членам её семьи при оформлении пенсии в связи с потерей кормильца. Они будут получать 70% от суммы надбавки, если иждивенец один, или 90%, если таких родственников двое и более.

Пенсия в Украине — последние новости

В декабре 2026 года часть украинских пенсионеров может получать ежемесячную надбавку к пенсии от 908 до 1038 гривен. Доплату за особые заслуги перед Украиной Пенсионный фонд назначает многодетным матерям или родителям, воспитавшим не менее пяти детей до шестилетнего возраста, включая усыновленных.

Кроме того, в 2027 году отдельным категориям военных пенсионеров могут увеличить ежемесячную доплату на содержание нетрудоспособных членов семьи, поскольку ее размер привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Право на надбавку будут иметь бывшие военнослужащие, получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности, если нетрудоспособный родственник полностью находится на их иждивении и не имеет собственных государственных выплат.

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