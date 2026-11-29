У «Дії» появилась новая военная облигация

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В приложении «Дія» стала доступна новая военная облигация «Енакиево». Она стоит 1053,33 грн, имеет доходность 15,5% годовых без налогообложения, а дата погашения определена на 19 января 2028 года.

По данным Минцифры, одна облигация стоит 1053,33 грн. Если купить десять бумаг, сумма инвестиции составит 10 533 грн. В приведенном сервисом примере после погашения владелец получит 12 256 грн, а средства поступят на Действие.Карту в определенную дату.

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Указанная доходность — 15,5% годовых, налог на этот доход не начисляется. Дата выплаты по выпуску — 19 января 2028 года.

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Перед покупкой следует учесть срок, на который будут вложены деньги, и проверить окончательные условия выпуска непосредственно в приложении. Облигация является государственной ценной бумагой, а не банковским вкладом: средства привлекает государство, а возврат суммы и доход происходят в соответствии с условиями выпуска.

Кто может приобрести военные облигации через «Дію»

Воспользоваться услугой могут совершеннолетние граждане Украины, имеющие верифицированный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) и активированный «Дія. Підпис».

Всего из-за применения украинцы уже приобрели более 37,8 млн. военных облигаций на сумму свыше 39,3 млрд. грн.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2026 года украинцы оформили 6,3 млн микрокредитов — на 3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, общая сумма займов выросла в полтора раза, до 59,5 млрд грн.

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