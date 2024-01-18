У границы с Пакистаном застрелили полковника Корпуса стражей исламской революции

В настоящее время проводится работа по установлению лиц и задержанию нападающих.

У границы сПакистаном неизвестные нападавшие застрелили полковника иранского Корпуса стражей исламской революции.

Об этом сообщает иранское информагентство Press-TV.

"Полковник Корпуса стражей исламской революции Ирана (КИР) погиб после того, как группа нападающих открыла огонь по его автомобилю в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан вблизи границы с Пакистаном", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится работа по установлению лиц и задержанию нападающих.

Отмечается, что нападение произошло в тот же день, когда в этой провинции войска КСИР вступили в бой с группой боевиков, связанных с группировкой "Джей аль-Адль".

Напомним, ранее сообщалось, что Иран нанес удары по Пакистану.

Кроме того, мы ранее информировали, что Иран отрицает поставки РФ оружия для ударов по Украине.

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