У каких категорий граждан после мартовской индексации вообще не повысились пенсии

Рассказываем, кто и почему после мартовской индексации остался без повышения выплат в материале ТСН.ua
Основная часть пенсионеров получила проиндексированные пенсии, некоторые ожидали больше, а есть и оставшиеся без повышения выплат.
Кому и почему не повысили выплаты после мартовской индексации
Не выросли выплаты у таких граждан Украины:
- Лицам с инвалидностью, которые получают выплаты в размере прожиточного минимума – 2093 гривны. Причина в том, что в этом случае речь идет не о пенсиях, назначенных Пенсионным фондом, а о государственной социальной помощи, выплачиваемой органами социальной защиты населения. Поскольку такой вид пособия не считается пенсией, то он не может быть проиндексирован как пенсия. Согласно постановлению Кабинета Министров №168 от 24 февраля 2023 года, речь идет об индексации пенсионных выплат, а не социальной помощи. Повышение социальной помощи зависит от увеличения прожиточного минимума, который в этом году не планируется увеличивать. Напоминаем такая помощь назначается лицам, у которых не хватает стажа и поэтому они не имеют права оформить пенсию по инвалидности в Пенсионном фонде.
- Не получили повышения граждане, работающие и получающие пенсию в Пенсионном фонде. Напомним, что минимальная пенсионная выплата от 1 марта возросла только у людей, получающих пенсию по нормам Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и при этом не работающих.
- Некоторым ветеранам войны. Их выплаты также привязаны к прожиточному минимуму. Напомним, что общий размер выплаты участнику боевых действий не может быть меньше 210% прожиточного минимума, а инвалиду войны, в зависимости от группы инвалидности — менее 360-650% прожиточного минимума. Поскольку прожиточный минимум не меняется, размеры таких выплат остались без изменений. Если, например, участник боевых действий получает пенсию по возрасту в размере 3 000 гривен. Общий размер пенсии такого лица должен составлять 4395,30 грн, который исчисляется как прожиточный минимум умноженный на 210%. Если такому участнику войны проиндексируем основной размер его пенсии на 20%, то он получил бы надбавку в 600 грн, то есть в общей сложности 3600 гривен. Но согласно закону общий размер пенсии ветеран должен быть не менее 4395,30 грн. Потому пенсия и не увеличилась с марта.
- Не выросли пенсии, назначенные в 2020-2022 годах из-за того, что они учитывались с учетом показателей средней заработной платы, который превысил такой показатель при индексации в этом году.
- Не повысили максимальные пенсии, которые в 2023 году составили 20930 гривен.
- Также остались без изменений пенсии ученых и госслужащих, которым обещают повысить выплаты в июле.
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