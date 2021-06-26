У клиентов ПриватБанка начали снимать деньги с карточек: что происходит и вернут ли деньги

У клиентов ПриватБанка начали снимать деньги с карточек: что происходит и вернут ли деньги

По словам пресс-секретаря банка Олега Серги, причиной этого стал сбой.

Клиенты ПриватБанка в субботу, 26 июня, столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка на карточке.

Как сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга, причиной этого стал сбой.

"Наши специалисты работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток", — написал он на странице в Facebook.

Напомним, осенью 2020 клиенты "ПриватБанка" пожаловались на проблемы с работой интернет-приложения банка, терминалов и банкоматов. Причиной этого стала массовая оплата товаров на торговом онлайн-площадке Китая. Из-за большого количества платежей они автоматически выстроились в очередь. В течение часа банк обслуживал до 70 000 платежей, а это значительно превышает нормальные объемы работы.

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