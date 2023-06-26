У кого из пенсионеров и по каким причинам могут забрать часть пенсионных выплат и как этого избежать

Речь идет о трудоустроенных пенсионерах и ФОПах. Причина – несвоевременное извещение пенсионером органов Пенсионного фонда о факте трудоустройства или занятии предпринимательской деятельностью.

В Пенсионном фонде сообщили, что лица, получающие пенсионные выплаты от государства и решившие продолжить работать или заниматься предпринимательской деятельностью, должны сообщить об этом органам ПФУ.

У кого из пенсионеров могут забрать часть пенсии и почему

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», после трудоустройства пенсионер обязан сообщить об этом Пенсионному фонду в течение 10 дней. С этими требованиями действующего законодательства каждый пенсионер знакомится при обращении за назначением пенсии, лично поставив свою подпись в заявлении соответствующего содержания и получив «Памятку пенсионера».

В случае не сообщения пенсионером о трудоустройстве работники пенсионной службы обнаружат это при сверке данных с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования, юридических и физических лиц-предпринимателей.

На дату такой сверки сумма излишне выплаченных пенсионных средств уже будет зафиксирована. В случае отказа пенсионера добровольно вернуть излишне полученные средства, Пенсионный фонд принимает решение об удержании с пенсии сумм переплаты в пределах 20 процентов пенсии (статья 50 Закона Украины 1058).

Как предупредить переплату пенсионных выплат и необходимость их возврата

Чтобы избежать возврата пенсий всем получателям выплат необходимо своевременно уведомлять органы Пенсионного фонда о факте трудоустройства или увольнения с работы. Это можно делать путем подачи соответствующего заявления в дистанционном режиме через личный кабинет веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

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