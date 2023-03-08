У кого пенсии вырастут всего на 100 грн и почему, что будет с доплатами для пенсионеров старше 70 лет

Кому после мартовской индексации добавят всего 100 грн к пенсии, останутся ли доплаты для пенсионеров старше 70 лет, читайте в материале ТСН.ua
У кого пенсии вырастут на 100 грн
Такую надбавку к пенсиям после индексации получают граждане, которым пенсии были назначены в 2020 – 2022 годах.
Пенсии такой категории пенсионеров не будут проиндексированы, поскольку они уже получают пенсию значительно выше, чем граждане, имеющие подобные параметры для исчисления пенсий – такой же стаж, соотношение их заработной платы к средней заработной плате в стране, но вышедшие на пенсию в предыдущие годы.
У таких пенсионеров пенсии выше из того, что средняя заработная плата с которой начисляется пенсия, была выше предыдущих лет.
В случае индексации пенсий такой категории пенсионеров еще больше увеличился бы разрыв между их пенсией и до 2020 года.
Таким образом, повышение пенсий в 100 грн получают 0,5 млн граждан, пенсии которых были назначены в 2020 – 2022 годах.
Что будет с доплатами к пенсиям для украинцев старше 70 лет
Ежемесячные компенсационные выплаты для пенсионеров старше 70 лет в 2023 году сохранятся в том же размере при условии, если их пенсия не превышает 10 340 грн:
- люди старше 80 лет будут получать 570 грн,
- люди в возрасте от 75 – 80 лет – 456 грн,
- люди в возрасте от 70 – 75 лет – 300 грн.
Какие еще повышения пенсий ожидать в 2023 году
- С 1 марта будут проиндексированы на 19,7% ежемесячные страховые выплаты для 166,5 тысячи потерпевших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.
- С 1 апреля (дата определена Законом 1058) будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий для 0,6 млн работающих пенсионеров, с учетом обновленного (увеличенного) страхового стажа.
- Также с июля будут проиндексированы на 19,7% специальные пенсии для 22,7 тыс. научных работников, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.
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