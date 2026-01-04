"У меня нет сдачи", "иди разменяй деньги": как вести себя, если слышите такое от продавцов

Касса / © Unsplash

Отказ кассира давать оставшиеся средства покупателю является нарушением прав потребителей и противоречит действующему законодательству.

Об этом говорится в сообщении организации «Защита прав потребителей» в Telegram.

Комментируя распространенные жалобы клиентов на фразу кассиров «у меня нет сдачи», специалисты отмечают, что требования законодательства обязывают кассиров принимать у потребителей банкноты и монеты всех номиналов, находящихся в обращении. Кроме того, именно работник торговой точки должен контролировать наличие в кассе достаточного количества средств для выдачи сдачи.

«Проблема „у меня нет сдачи“ — это не проблема покупателя, а кассира», — отмечают эксперты.

Они подчеркивают, что перекладывание этой обязанности на клиента недопустимо. В случае, если кассир продолжает требовать от покупателя самостоятельно менять деньги, потребителям советуют обращаться к руководству магазина и сообщать о нарушениях.

Эксперты добавляют: знание своих прав помогает покупателям эффективно защищать себя в подобных ситуациях и предотвращать злоупотребления со стороны персонала торговых заведений.

