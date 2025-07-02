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Об этом заявил экономист Алексей Кущ, комментируя недавние правительственные планы по урегулированию маркетинговых платежей на рынке.

«Похоже, мы наконец-то выходим из фазы фармацевтического ручного управления, когда каждый шаг регулировался с благими намерениями, но с предполагаемым результатом. Цены выросли, аптеки начали закрываться, ассортимент сократился, а потребитель как всегда остался крайним», — отметил он в Facebook.

По мнению Куща, сейчас правительство начинает понимать, что единственный путь к стабилизации – это возвращение конкуренции.

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«Теперь, судя по последним решениям, мы все ближе к пониманию: путь только один — вернуть на рынок конкуренцию и нормальные рыночные механизмы. Без фанатизма, но с уважением к экономике», - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что парадоксально, но эта идея представляется как что-то новое, хотя на самом деле это обычный здравый смысл.

«Парадокс в том, что эта идея звучит как нечто новое, хотя на самом деле – это банальный здравый смысл. Вместо того чтобы запрещать, давить, ограничивать и бесконечно реферировать, проще создать правила, при которых участники рынка сами будут заинтересованы снижать цены, бороться за счет и выживать не подчеркивать».

Он также отметил, что рынок не нуждается в жестком вмешательстве — только условия для работы.

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«У рынка единственная просьба – не мешайте ему работать. И тогда он сделает то, чего не смогли достичь никаких решений: реальное снижение цен на лекарства», — резюмировал экономист.

Напомним, за последние 4 месяца продолжается обсуждение нового механизма, который бы урегулировал вопрос маркетинговых кверхов между производителями лекарств и аптечными сетями.

На прошлой неделе на правительственном комитете компромиссное решение, которое должно вернуть конкуренцию на рынок, было согласовано.

Крупнейшие участники фармацевтического рынка, а также малые и средние аптечные сети и производители, подписали Декларацию в поддержку проекта постановления Кабинета министров, который, по оценкам бизнес-сообщества, позволит стабилизировать ситуацию на рынке лекарственных средств, предотвратить риск дефицита, а также снизить конечную стоимость препаратов для пациентов.

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