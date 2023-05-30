У нового руководителя "Укрзализныци" НАБУ проводит обыски: СМИ сообщили, в чем его подозревают

Лещенко подозревают в "откатах" во время тендеров УЗ.

В кабинете нового главы "Укрзализныци" Евгения Лященко во вторник, 30 мая, НАБУ проводит обыски. Его подозревают в коррупции.

Об этом сообщает издание "Главком" со ссылкой на собственные источники НАБУ.

Евгений Лященко, до 2019 года работавший на Рината Ахметова, всего два месяца назад возглавил "Укрзализныцю". 30 мая стало известно, что его подозревают в масштабных злоупотреблениях, в частности, "откатах" во время тендеров железнодорожного монополиста. В то же время, источники издания утверждают, что организатором преступной схемы является другой человек из окружения Лященко.

Наблюдательный совет "Укрзализныци" планирует созвать заседание по отстранению Лященко с председателя правления УЗ.

Назначение Евгения Лященко на должность председателя правления УЗ: что известно

В марте 2023 года Кабмин досрочно прекратил полномочия главы правления "Укрзализныци" Александра Камышина и назначил на этот пост члена правления компании Евгения Лященко.

С 2012 года Лященко занимал должность финансового директора "Медиа Группы Украина". С июля 2014 года до 2019 года был директором холдинга, который был частью медиа-бизнеса группы SCM Рината Ахметова.

Членом правления Лященко стал в октябре 2021 года.

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