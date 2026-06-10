В ПФУ обратились к украинцам: кому нужно подать заявление до 1 июля, чтобы не потерять льготы

Субсидия / © УНИАН

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В Украине большинство получателей жилищных субсидий выплаты продлены автоматически — с мая этого года до конца апреля 2027-го. Однако существуют случаи, когда для назначения помощи следует подать новое заявление и декларацию.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Специалисты объясняют, что есть ряд категорий граждан, кому необходимо снова обратиться за субсидией. Подать документы можно через сервисные центры ПФУ, ЦНАПы, по почте, онлайн или через уполномоченных представителей местного совета.

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«Если жилищная субсидия уже была получена в предыдущем периоде, то подать заявление на новый период должны только отдельные категории граждан», — подчеркнули в Пенсионном фонде.

Необходимо обратиться за субсидией, если:

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

члены домохозяйства платят коммуналку за проживание в арендованном жилье;

домохозяйство претендует на назначение 2026 фоновой субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

в домохозяйстве изменился состав лиц или список получаемых жилищно-коммунальных услуг.

«Если вы или члены вашего домохозяйства принадлежите к одной категории лиц, о которых идет речь, подайте документы до 1 июля. Выплата будет назначена с 1 мая — с начала неотапливаемого сезона», — говорится в сообщении.

Напомним, во время военного положения пребывания человека за границей более 60 дней само по себе не является основанием для отказа в назначении субсидии. Льготу не начисляют, если все члены семьи длительное время находятся за границей. Причина проста — по адресу проживания нет людей, которые пользуются коммунальными услугами, а значит, нет оснований для государственной поддержки.

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