У Путина заявили, что они будут принимать оплату за газ в валюте

У Путина заявили, что они будут принимать оплату за газ в валюте

Государство-оккупант будет конвертировать валюту в рубли.

Западные государства продолжат платить за российский газ в валюте, а российские банки будут переводить средства в рубли.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщают средства массовой пропаганды РФ.

Песков заявил, что западные государства продолжат платить за российский газ в иностранной валюте в соответствии с заключенными договорами.

"Но при этом конечная оплата все-таки будет поступать продавцу – "Газпрому" – именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей", – заявил пресс-секретарь диктатора РФ.

Напомним, Германия готовится к вероятной блокировке Москвой поставок природного газа из России. В результате министр экономики Роберт Габек 30 марта активировал первый этап плана на случай чрезвычайной ситуации по газоснабжению.

Также в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине Литва полностью отказалась от российского газа. Уже в начале апреля литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа.

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