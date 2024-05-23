У сильных наций сильные экономики: эксгоссекретарь Помпео из Совета директоров Киевстара о поддержке Украины во время войны и инвестиции в украинскую экономику

США помогут Украине привлечь инвестиции на укрепление экономики, обороноспособности и будущее восстановление. Ведь именно инвестиции в частный сектор должны стать основным двигателем восстановления и роста украинской экономики во время войны и после победы.

Об этом в проекте BBC «UKRAINECAST» заявил Майк Помпео — эксгоссекретарь США, бывший руководитель ЦРУ, ныне входящий в совет директоров крупнейшего украинского телеком-оператора Киевстар.

В беседе с журналистами ВВС Помпео отметил, что экономическая мощь Украины имеет не меньшее значение, чем ее способность обороняться против российской агрессии. Поэтому влиятельный республиканец отмечает, что инвестиции должны стать ключевым драйвером роста украинской экономики.

Бывший госсекретарь США выразил уверенность в важности помощи украинскому правительству, чтобы “создать процессы и правила для привлечения прямых иностранных инвестиций в Украину, восстановление украинской инфраструктуры усилиями частного сектора… …Сильная нация имеет сильную экономику, и я уверен, что такие компании, как VEON, будут продолжать инвестировать в Украину даже во время войны», — сказал Помпео и отметил, что США могут «предоставить украинскому народу еще больше ресурсов и помочь создать рабочие места, которые потребуются после этой войны».

Эксгоссекретарь США напомнил, что именно ради положительных сдвигов в экономике Украины, он присоединился к международной компании VEON, которой принадлежит 100% акций крупнейшего украинского телеком-оператора Киевстара, и вошел в его Совет директоров.

Майк Помпео убежден, что США и Запад должны ускорить и увеличить помощь, чтобы Украина как можно быстрее добилась победы в войне.

Комментируя заявление бывшего президента США и нынешнего кандидата в президенты США Дональда Трампа об окончании российской войны против Украины «за 24 часа», Помпео заметил: «Он имел в виду, что немедленно приступит к осуществлению этой задачи. Решение состоит в том, чтобы убедить Владимира Путина, что его потери от продолжения этой агрессии превысят выгоды, и обеспечить президенту Зеленскому положение, которое даст результат, приемлемый для украинского народа. Это должно быть целью США, Европы и НАТО», — сказал влиятельный республиканец.

Как сообщалось ранее CNN, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон признал, что на его позицию по поводу помощи Украине повлиял, в частности, откровенный разговор с бывшим госсекретарем США Майком Помпео — он лично убеждал спикера Палаты представителей Джонсона «в острой необходимости одобрить помощь Украине».

Майк Помпео — экс-руководитель ЦРУ и эксгоссекретарь США в период президентства Трампа. В конце 2023 года присоединился к Совету директоров Киевстара, украинскому дочернему предприятию, 100% акций которого принадлежат международному телеком-оператору VEON, как партнер Impact Investments – американской стратегической и финансовой консалтинговой и инвестиционной компании, способствующей развитию долгосрочных партнерских отношений с ведущими мировыми компаниями отраслях и регионах. Помпео – ярый сторонник Украины и последовательно поддерживает Правительство страны и украинский народ на пути к миру и процветанию.