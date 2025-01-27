У украинцев будут отчислять 9% от зарплаты: в Кабмине объяснили, на что пойдут деньги

В Кабмине объяснили, чего ждать от пенсионной реформы.

Из зарплаты граждан будут высчитывать 9%, чтобы увеличить размер пенсии в будущем.

Об этом 27 января сказала министр социальной политики Оксана Жолнович во время презентации итогов работы министерства.

По ее словам, как и предусмотрено требованиями от международных партнеров, в частности МВФ, Украина начнет пенсионную реформу в 2025 году.

Такой объем отчислений из зарплаты в дальнейшем позволит получить на пенсии 20% своей средней зарплаты на протяжении жизни. При этом добровольно можно будет отчислять больше.

Законопроект Кабмина о пенсионной реформе может быть внесен на рассмотрение уже в этом году.

По мнению Жолнович, уже с 2026-го могут начаться первые шаги в рамках реализации накопительной пенсионной системы.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсионеры будут получать дополнительные 2300 грн. Такая доплата будет предоставлена только во время действия военного положения.

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