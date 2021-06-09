У украинских предприятий есть две недели на подготовку к санкциям против Беларуси - эксперт

Тарас Семенюк объяснил, как должна действовать Украина в ответ на белорусские санкции.

У украинских предприятий есть две недели на подготовку к санкциям против Беларуси.

Такое мнение высказал эксперт по международной политике Тарас Семенюк в эфире телеканала "Апостроф", сообщает УНИАН

"США уже возобновили санкции против 9 ключевых белорусских компаний, которые финансируют режим Лукашенко. 21 июня в Люксембурге Европейский Союз тоже примет экономические санкции в отношении Беларуси. А какова же будет реакция украинских предприятий, сотрудничающих с этими девятью компаниями? Очевидно, они должны переориентироваться на другие рынки, иначе станут токсичными" - заявил эксперт.

21 июня министры иностранных дел стран-членов ЕС разработают промежуточный список санкций в отношении физических и юридических лиц Беларуси, а вероятно в июле санкции против режима Лукашенко будут дальше расширены.

Европейский Союз от 4 июня запретил белорусским самолетам приземляться в аэропортах ЕС, больше ограничений объявят после люксембургской встречи глав МИД.

"Соответственно, Украина должна как можно быстрее ввести идентичные санкции против Минска, иначе отечественные предприятия, которые ведут деятельность с белорусскими, попадут под так называемые вторичные санкции", – добавил Тарас Семенюк.

Эти ограничения предусматривают блокирование валютных счетов и другие меры против компаний, торгующих с подсанкционными белорусскими предприятиями, предоставляющих им транспортные услуги или являющихся их подрядчиками. Итак, украинские предприятия, которые сотрудничают с белорусскими "спонсорами режима Лукашенко" автоматически становятся "токсичными" и обреченными на вторичные санкции и отказ международных партнеров заключать соглашения с такими предприятиями.

Вероятно, Европейский Союз применит санкции к тем самым предприятиям, к которым уже действуют санкции США. Следует напомнить, что с 3 июня Министерство финансов США возобновило действие санкций в отношении 9 белорусских предприятий, которые подозреваются в финансировании режима Лукашенко. Это Белнефтехим, Белнефтехим США, Нафтан, Белорусский нефтяной торговый дом, Белшина, Гродно Азот, Гроднохимволокно, ОАО "Лакокраска", ОАО "Полоцк-Стекловолокно".

Украина пока ввела ограничения по полетам: закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов и прекратила авиасообщение со страной. Экономические санкции пока только обсуждаются, однако, вероятно, сразу после принятия санкций ЕС украинское правительство присоединится к ним на поддержку западных союзников и для защиты отечественных предприятий от возможных вторичных санкций. Итак, украинскому бизнесу следует готовиться к этим изменениям.

"У украинского бизнеса есть 2 недели на подготовку к экономическим санкциям против Беларуси", – подытожил Тарас Семенюк.

Напомним, что МИД обещал поддержать украинские предприятия если они пострадают от экономических санкций в отношении Беларуси.

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