Экономика / © Getty Images

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Экономика Украины может стать больше российской уже через 20 лет, если будет обеспечено эффективное управление, стратегическое партнерство и глобальные инвестиции.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в ходе слушаний в Конгрессе.

Он подчеркнул, что экономическая безопасность является составной частью национальной безопасности каждой страны и подчеркнул важность поддержки Украины.

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«Я и президент США Дональд Трамп считаем, что стабильная украинская экономика в долгосрочной перспективе будет лучшей защитой», — отметил Бессент.

Он привел пример Польши, которая имела одинаковую стартовую экономическую ситуацию с Украиной после падения Берлинской стены, однако сумела совершить прорыв.

«Когда пала Берлинская стена, экономики Польши и Украины были одинаковыми. Но сейчас польская экономика втрое больше», — напомнил министр.

Бессент убежден, что при соответствующей поддержке и реформе Украина имеет потенциал перегнать Россию.

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«Я считаю, что через двадцать лет экономика Украины, благодаря эффективному управлению, подобному партнерству (между Украиной и США — ред.) и глобальным инвестициям, может стать больше, чем экономика России. И я думаю, что это станет очень сильным сдерживающим фактором для тех, кто тогда будет руководить Россией», — подчеркнул он.

Отдельно министр анонсировал обширную конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме, и призвал Всемирный банк сосредоточить свое внимание на этом процессе.

Также он заявил, что страны, которые помогали России в войне, не будут участвовать в послевоенном обновлении.

«Нельзя разрушать страну, уничтожать людей, разрушать жизнь, а затем получать деньги за ее восстановление», — подчеркнул Скотт Бессент.

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Ранее сообщалось, что уровень инфляции в Украине в мае 2025 года ускорился, достигнув 15,9% в годовом измерении — это максимум с апреля 2023 года.

Мы ранее информировали, что в Украине цены на продукты питания в 2025 году приближаются к мировым показателям, но украинские семьи тратят на еду значительно большую часть своего семейного бюджета, чем в Европе.