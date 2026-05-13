У украинцев могут забирать до 50% зарплаты: кого это касается

У некоторых украинцев могут забирать из зарплаты до 50% от суммы. Это возможно в ряде случаев, зависящих от работы сотрудника. У кого могут забрать пол зарплаты?

Об этом рассказали в Управлении инспекционной деятельности в Кировоградской области.

В Управлении инспекционной деятельности в Кировоградской области поделились, что ограничения вычетов из заработной платы установлены статьей 127 Кодекса законов о труде Украины. Отсчитывать определенный процент от зарплаты могут только в случаях, предусмотренных этим законом.

Отчислять деньги из зарплаты работников украинских предприятий могут в случаях покрытия их задолженности предприятию, учреждению и организации, где они работают.

Такие отчисления могут производиться по приказу (распоряжению) работодателя. Закон предусматривает следующие случаи отчислений из зарплат работников:

для возврата аванса, выданного в счет заработной платы;

для возврата денег, выплаченных случайно / по ошибке;

для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса на служебную командировку или перевод;

на хозяйственные нужды, если работник не отрицает оснований и размера отчисления.

Во всех этих случаях работодатель имеет право выдать приказ об отчислении денег из зарплаты, но не позднее месяца со дня истечения срока, установленного для возврата аванса, погашения задолженности или со дня выплаты неправильно исчисленной суммы.

Также приказы об отчислении из зарплаты должны быть выданы при увольнении работника до окончания рабочего года, в счет которого он получил отпуск, за неотработанные дни отпуска, а также при направлении на обучение и в связи с переходом на пенсию; при возмещении ущерба, причиненного по вине работника предприятию.

При каждой выплате зарплаты сумма всех отчислений не может превышать 20% выплаты, а в некоторых случаях — 50% заработной платы, принадлежащей работнику.

При вычете из заработной платы даже по нескольким документам работнику должны выдать минимально 50% зарплаты.

Забирать средства нельзя из выходного пособия, компенсационных и других выплат.

В Украине выросли зарплаты чиновников

Напомним, в марте 2026 года средняя зарплата в центральных органах исполнительной власти Украины составила 58 тысяч гривен.

Самые высокие выплаты зафиксированы в Антимонопольном комитете — 95,9 тыс. грн, НКРЭКУ — 95,3 тыс. грн и Счетной палате — 80,8 тыс. грн.

В Верховной Раде средние зарплаты выросли до 79 тыс. грн. В целом по стране средняя заработная плата штатных работников выросла до 30 356 гривен. Лидером по уровню доходов остается Киев со средней зарплатой 49 381 грн.

Самые низкие оклады наблюдаются в Кировоградской и Черновицкой областях.

