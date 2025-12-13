У Украины есть реальный шанс получить репарационный кредит: дипломат назвал условия

Флаг Евросоюза

До конца декабря может быть финализировано решение о репарационном кредите для Украины или найден другой механизм предоставления ресурсов.

Такую оценку в эфире Эспрессо высказал многолетний экскоординатор Госдепа США по санкционной политике, дипломат Дэниел Фрид.

«Европейские обсуждения и переговоры по репарационному кредиту для Украины сейчас в очень интенсивной фазе, и это хорошо. Я понимаю позицию Бельгии и, вероятно, удастся найти решение. Не думаю, что Венгрия сможет полностью заблокировать этот процесс», — отметил Фрид.

Он добавил, что немаловажную роль играет текущая политическая ситуация в ЕС.

«Нынешнее чешское правительство все еще находится у власти, и, на мой взгляд, именно оно будет в должности этого месяца, когда, надеюсь, будут приниматься решения. Есть реальный шанс, что этот кредит будет финализирован или найдут другой механизм для предоставления Украине ресурсов», — подчеркнул дипломат.

По его мнению, крупные европейские страны, в первую очередь Германия, настроены на принятие соответствующего решения серьезно и ответственно.

«Мне хотелось бы, чтобы этот вопрос уже был решен. Хотелось бы, чтобы замороженные российские активы были давно использованы. Но мы видим определенное продвижение. Европейцы двигаются вперед, так что в этом есть надежда», — отметил Фрид.

Он подчеркнул, что в европейских столицах хорошо осознают свой интерес в поддержке Украины.

«Европейские правительства понимают, что успех Украины, ее выживание как независимого и жизнеспособного государства в их интересах. Считаю, что прогресс действительно есть», — подытожил дипломат.

Ранее сообщалось, что Бельгия выдвинула Евросоюзу новое требование — создать дополнительный денежный буфер для защиты от угроз России по кредиту Украины на 210 млрд евро, обеспеченного российскими активами.

Мы ранее информировали, что заместитель министра финансов Японии по международным вопросам Ацуши Мимура заявил, что информация о якобы отказе Токио поддержать план Евросоюза по использованию замороженных российских активов не соответствует действительности.