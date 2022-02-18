У Украины есть уникальный шанс стать криптовалютным центром Восточной Европы — Владимир Носов, CEO криптовалютной биржи WhiteBIT

Принятие Закона "О виртуальных активах" фактически легализует в нашей стране криптовалюту, создает прозрачные правила игры на отечественном крипторынке, открывает новые возможности как для криптобирж и криптообменников, так и пользователей и государства.

Этот закон способствует превращению Украины в будущем в "криптовалютный центр Восточной Европы", ведь наше государство становится удобной юрисдикцией для инвесторов, считает Владимир Носов, CEO криптовалютной биржи WhiteBIT.

Об этом он рассказал в своей колонке для УНИАН.

По его мнению, сегодня у Украины есть колоссальная возможность оказаться в ситуации win-win, поскольку нормирование рынка криптовалют и возможности сотрудничества между государством и крипторинком открывают огромный потенциал для всех.

"Принятие Закона "О виртуальных активах" предоставляет криптоактивам статус объектов гражданских прав, то есть они становятся легальной собственностью. Это значит, что держатели валюты будут защищены юридически. Теперь никто не может распоряжаться криптовалютой без свободного волеизъявления собственника. Кроме того, закон предусматривает и "Технические средства защиты криптовластности. К примеру, будет введена обязательная двухэтапная аутентификация во время проведения операций. Это серьезная заявка на успех в гонках за звание "криптовалютного центра Восточной Европы". Украина становится удобной юрисдикцией для инвесторов", — убежден Владимир Носов.

CEO криптовалютной биржи WhiteBIT подчеркнул, что легализация криптовалютного рынка Украины будет способствовать наполнению государственного бюджета. Украинцы ежедневно продают или покупают криптовалюты на 4,2 миллиарда гривен. При налоговой ставке, например, в 1% — это примерно 40 млн гривен ежедневно полученных налогов, которые можно потратить на повышение боеспособности нашей армии, увеличение пенсий или улучшение качества медицины. Эти деньги находятся в "серой зоне", но принятый закон призван это изменить.

Более того, по словам Владимира Носова, увеличатся и доходы собственников криптовалюты. Сейчас при выводе криптовалюты на банковскую карту нужно уплатить 19,5% налогов (налог на прибыль физических лиц и военный сбор). После принятия закона и внесения необходимых изменений в Налоговый кодекс, эта сумма составит всего 5%. Причем налог будет уплачиваться не со всей суммы, а с дохода, полученного владельцем криптовалюты.

"Государство получит дополнительные налоги, криптобиржи — доверие и новых клиентов, а обычные украинцы — 100%-ный легальный доход, удобный и, главное, защищенный доступ к крипторинку. Выигрывает каждый гражданин", — объясняет Владимир Носов.

Также, по его мнению, сегодня есть потенциал для использования на рынке криптовалют отечественных достижений цифровой трансформации. В частности, Владимир Носов убежден, что такой уж привычный, удобный и комфортный для всех украинцев государственный сервис. Дия могла бы быть использовано для доступа к криптобиржам и криптовалютам.

"Пользование государственным приложением Дия уже является повседневностью. Следующая задача, которую мы с командой ставим, — сделать криптовалюту такой же привычной и понятной, как Дия. И почему бы это не сделать с помощью приложения, к которому уже все привыкли? Рассчитаться криптовалютой с помощью Дии – наша ближайшая цель», – резюмирует CEO криптовалютной биржи WhiteBIT.