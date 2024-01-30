У Украины удвоился государственный долг: Гетманцев назвал причины

С начала полномасштабной войны основной рост госдолга обуславливается внешними ссудами от официальных кредиторов.

Государственный долг Украины по итогам 2023 года превысил 5,5 трлн. грн., увеличившись вдвое с начала полномасштабной войны.

Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в Сети со ссылкой на данные Минфина.

По данным Министерства финансов Украины, на 31 декабря 2023 года государственный и гарантированный государством долг достиг 5519,5 млрд грн (или 145,3 млрд долл. в валютном эквиваленте).

За 2023 год госдолг Украины увеличился в гривне на 35,4% (+1444 млрд грн), в валютном эквиваленте – на 30,4% (+33,9 млрд долл.).

Причины увеличения госдолга Украины

Как пояснил Гетманцев, самое большое влияние на рост задолженности в 2023 году оказало получение 18 млрд евро макрофинансовой помощи (льготных кредитов) от ЕС. Это привело к 55% всего роста госдолга в гривне и к 61% – в валюте.

На рост госдолга Украины также повлияло получение кредитов по программам МВФ, Всемирного банка, ЕБРР и от правительства Канады.

Львиная доля (около 6/7) роста всего госдолга в 2023 году была обусловлена увеличением внешней задолженности. Остальные (1/7) – за счет ОВГЗ.

Нардеп сообщил, что расходы на обслуживание госдолга в 2023 году составили 8,2% расходов общего фонда госбюджета (против 6,5% в 2022 году и 12,4% в 2021 году).

С начала полномасштабной войны основной рост госдолга обуславливается внешними ссудами от официальных кредиторов:

с 28 февраля 2022 года государственный долг вырос на 102% (+2789,4 млрд грн), в валютном эквиваленте – на 56% (+52 млрд долл.).

в долговой структуре внешний госдолг увеличился до 70% (до войны – 60,9%), долг в валюте (внешний + валютный ОВГЗ) увеличился до 72,8% (до войны – 65,1%).

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Реструктуризация госдолга Украины

"Итак, за 2 года войны структура государственного долга объективно ухудшилась. Впрочем, еще раз напомню, что часть внешнего долга реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба — до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами (еврооблигации, ВВП – варанты) — до августа 2024 года, но по программе МВФ также запланировано продление до 2027 года. Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет: благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме 4,6 млрд. долл, суммарно до 2027 — 14,8 млрд. долл." – говорится в сообщении Гетманцева.

Он также проинформировал, что по итогам 2023 года соотношение госдолга к ВВП составит около 85% ВВП (против 78,4% в 2022 году и 48,9% в 2021 году). В то же время предыдущие прогнозы на этот год были гораздо хуже. В частности, МВФ прогнозировал 98% ВВП.

Долговая нагрузка на экономику Украины

"Итак, долговая нагрузка на экономику остается высокой, долговые риски выросли, но ситуация на сегодняшний день является контролируемой. Об этом свидетельствует успешный перезапуск внутреннего долгового рынка, продолжение реструктуризации перед официальными кредиторами, а также озвученные планы Минфина вернуться на рынки внешних коммерческих заимствований уже в 2025-2026 годах", – объяснил глава финансового комитета парламента.

К слову, по данным Минфина, с начала полномасштабного российского вторжения международные партнеры направили в Украину финансовую помощь на 73,7 млрд дол.

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